18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan: नाबलिग बच्ची की 42 साल के विधुर से करवा रहे थे शादी, पुलिस पहुंची तो पता चला 5 मासूमों का तय हुआ था रिश्ता

Aata-Saata Marriage Case: राजस्थान के सीकर में आटा-साटा प्रथा के तहत 3 नाबालिग लड़कियों और 2 नाबालिग लड़कों के बाल विवाह की तैयारी चल रही थी जिसमें एक 12वीं पास नाबालिग लड़की की शादी 42 वर्षीय विधुर से तय की गई थी।
2 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Jul 18, 2026

Child Marriage Stopped

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan Child Marriage Case: सीकर के गोकुलपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में आटा-साटा प्रथा के नाम पर 3 नाबालिग लड़कियों और 2 नाबालिग लड़कों की शादी कराए जाने की तैयारी थी। इनमें एक 12वीं पास नाबालिग लड़की का विवाह 42 साल के विधुर से सिर्फ इसलिए तय किया गया था ताकि बदले में उसके चाचा अपने दो नाबालिग बेटों की शादी करा सके। सूचना मिलने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन और गायत्री सेवा संस्थान की संयुक्त कार्रवाई से न्यायालय के आदेश पर पांच घंटे के भीतर सभी बाल विवाह रुकवा दिए गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपा गुप्ता के निर्देशन में सचिव शालिनी गोयल ने मामले की सूचना मिलते ही टीमों को गांव भेजा। जांच में सामने आया कि आटा-साटा प्रथा के तहत एक व्यक्ति अपनी नाबालिग भतीजी की शादी 42 साल के विधुर से करवा रहा था। इसके बदले उसके दो नाबालिग बेटों, जिनकी उम्र 9 और 12 साल है, उनकी शादी भी कुछ दिनों बाद नाबालिग बच्चियों से कराई जानी थी।

5 नाबालिगों के होने थे विवाह

मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभांगिनी चौहान ने बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 13(1) के तहत निषेधाज्ञा जारी की। आदेश में स्पष्ट किया गया कि कानूनी आयु से पहले किसी भी बच्चे का विवाह नहीं कराया जा सकता। न्यायालय के आदेश के बाद पांच घंटे के भीतर पांचों नाबालिगों के विवाह रुकवा दिए गए।

गायत्री सेवा संस्थान और चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना मिली थी कि गांव में नाबालिग लड़की की शादी हो रही है। संस्था के सदस्यों और सीकर के गोकुलपुरा थाना पुलिस के पहुंचने पर परिवार ने उन्हें गुमराह करते हुए कहा कि शादी बालिग लड़की की है। आयु संबंधी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए।

इसके बाद टीम ने संबंधित सरकारी स्कूल पहुंचकर रिकॉर्ड और दसवीं की अंकतालिका की जांच की। दस्तावेजों से पुष्टि हुई कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है। इसके बाद पूरे आटा-साटा विवाह की योजना का खुलासा हुआ।

पढ़ना चाहती है बेटी, वकील बनना चाहता है बेटा

कार्रवाई के दौरान नाबालिग छात्रा ने बताया कि वह 12वीं उत्तीर्ण कर चुकी है और आगे पढ़ाई करना चाहती है। वहीं 12 साल के बालक ने टीम से कहा कि वह बड़ा होकर वकील बनेगा और परिवार की कुर्क जमीन छुड़ाएगा। उसे डर था कि कम उम्र में शादी होने पर पढ़ाई बीच में ही छूट जाएगी।

ऐसे पता लगी नाबालिग की आयु

  • परिवार ने पहले पुलिस व टीम को गुमराह किया।
  • आयु के दस्तावेज देने से इनकार किया।
  • स्कूल रिकॉर्ड और 10वीं की अंकतालिका से नाबालिग होने की पुष्टि हुई।
  • जांच में आटा-साटा प्रथा के तहत तीन लड़कियों और दो लड़कों के बाल विवाह की योजना सामने आई।
  • न्यायालय के हस्तक्षेप से सभी पांचों बाल विवाह रुकवाए गए।

सिया-चेतन की राजस्थान में गुप-चुप शादी को लेकर बड़ा अपडेट, खाटूश्याम मंदिर कमेटी ने दी बड़ी जानकारी

ये भी पढ़ें
Siya-Ketan Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Jul 2026 09:08 am

Published on:

18 Jul 2026 09:05 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan: नाबलिग बच्ची की 42 साल के विधुर से करवा रहे थे शादी, पुलिस पहुंची तो पता चला 5 मासूमों का तय हुआ था रिश्ता

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Success Story: कबाड़ी का काम करने वाले सीकर के सुनील ने पास की NEET, 6 महीने के बेटे को खोया, फिर भी नहीं टूटा हौसला

Sunil Lohar NEET Success Story
सीकर

सीकर और बांसवाड़ा में 2 प्रसूताओं की मौत, कोटा में 1 की हालत गंभीर, ICU में कराया भर्ती, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

Sikar Pregnant Lady Death
सीकर

खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज: ई-रिक्शा संचालन के नियम बदले, 5 नए रूट तय

Khatu Shyamji News
सीकर

PWD की लापरवाही: शेखावाटी के बड़े सरकारी अस्पताल के वार्ड की फॉल सीलिंग गिरी, 9 महिला मरीज थीं भर्ती

Sikar SK Hospital Ceiling Collapse
सीकर

राजस्थान: विदेश से गैंग चला रहा रोहित गोदारा, रंगदारी के कॉल से सहमे व्यापारी; कार्रवाई की रफ्तार पर उठे सवाल

rohit godara
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.