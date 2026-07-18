Rajasthan: नाबलिग बच्ची की 42 साल के विधुर से करवा रहे थे शादी, पुलिस पहुंची तो पता चला 5 मासूमों का तय हुआ था रिश्ता

Rajasthan Child Marriage Case: सीकर के गोकुलपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में आटा-साटा प्रथा के नाम पर 3 नाबालिग लड़कियों और 2 नाबालिग लड़कों की शादी कराए जाने की तैयारी थी। इनमें एक 12वीं पास नाबालिग लड़की का विवाह 42 साल के विधुर से सिर्फ इसलिए तय किया गया था ताकि बदले में उसके चाचा अपने दो नाबालिग बेटों की शादी करा सके। सूचना मिलने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन और गायत्री सेवा संस्थान की संयुक्त कार्रवाई से न्यायालय के आदेश पर पांच घंटे के भीतर सभी बाल विवाह रुकवा दिए गए।