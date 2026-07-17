Success Story: कबाड़ी का काम करने वाले सीकर के सुनील ने पास की NEET, 6 महीने के बेटे को खोया, फिर भी नहीं टूटा हौसला

सुनील की पत्नी इंद्रा देवी ने बताया कि करीब सात माह पहले बीमारी के कारण उनका छह माह का बेटा दुनिया छोड़ गया था। उस कठिन समय में पूरा परिवार चाहता था कि सुनील घर पर रहे, लेकिन सभी ने उसकी पढ़ाई को प्राथमिकता दी। सुनील केवल एक दिन के लिए रींगस आए और फिर अपनी तैयारी में जुट गए। उन्होंने कहा कि बेटे को खोने का दर्द आज भी है, लेकिन नीट में सफलता की खबर ने उस पीड़ा के बीच नई उम्मीद और खुशी दी है।