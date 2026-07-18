सीकर में बनेगा चौधरी चरण सिंह का देश का सबसे बड़ा स्मारक, इसलिए माने जाते हैं शेखावाटी की ‘धड़कन’

चौधरी चरण सिंह स्मारक निर्माण का उद्देश्य शेखावाटी में किसान एकता का संदेश देना है। जवान के साथ किसान की धरती भी कही जाने वाली शेखावाटी में 1935 में हुआ कूदन किसान आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रह चुका है। आजादी के बाद भी ये धरती कई किसान आंदोलनों की गवाह रही। चौधरी देवीलाल और बलराम जाखड़ जैसे किसान नेता भी यहां से चुनाव जीतकर लोकसभा में जिले का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।