पेज 2…. राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता भरतपुर में

चूरू. राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन, राजस्थान ताइक्वांडो तथा भरतपुर ताइक्वांडो के संयुक्त तत्वावधान में 20 जुलाई तक भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चूरू जिले के 29 खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करेंगे। कोच कविंद्र राठौड़ ने बताया कि आकांक्षा, पूजा, सिद्धि, आभा, आंचल, आकाश, रियान, नमन, मयंक राठौड़, हर्षिल, हेमप्रताप, अक्षय, सोयल, उत्तम, कबीर राज, परमवीर, रवि, युवाल, अयांश, दक्ष, रौनक, वरुण, गजेंद्र, मयंक, हार्दिक, मोहित, कनिष्क, समीर एवं पार्थ आदि खलाड़ी प्रतियोगिता में खलेंगे। डॉ.मनीष चाहर, डॉ.सरोज एवं रामेश्वरलाल नायक ने खिलाड़ियों को रवाना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया।
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सीकर
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