Rajasthan Toll News Alert: आज ‘आधी रात’ बाद से महंगी होंगी टोल दरें, जानें NHAI की नई ‘रेट लिस्ट’

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राजस्थान के कोटा संभाग, कोटा-बूंदी मार्ग और वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस-वे के कुछ प्रमुख सेक्शंस पर टोल शुल्क में संशोधन की घोषणा कर दी है। संशोधित टोल दरें आज 20 जुलाई 2026 की रात 12 बजे से पूरे रीजन में प्रभावी होने जा रही हैं। इस वार्षिक टोल पुनरीक्षण/संशोधन का सबसे ज्यादा असर निजी कार, जीप और हल्के मोटर वाहन (LMV) चलाने वाले आम लोगों पर पड़ने वाला है। एक्सप्रेस-वे के मुख्य खंड पर कार श्रेणी के टोल में 7.40 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है, जबकि कुछ इंटरचेंज रूट्स पर यह बढ़ोतरी 10 प्रतिशत तक दर्ज की गई है। इसके अलावा कोटा-बूंदी मार्ग पर स्थित किशोरपुरा टोल प्लाजा से गुजरने वाले सभी छोटे-बड़े वाहनों के लिए नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। देवली-कोटा सेक्शन (NH-52) पर रोजाना आवाजाही करने वाले कम्यूटर, कोचिंग स्टूडेंट, बिजनेसमैन और ट्रांसपोर्टर्स के लिए अब सफर पहले से अधिक खर्चीला हो जाएगा।