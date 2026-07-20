Hanuman Beniwal : जंतर-मंतर पहुंचे RLP सांसद, NEET पेपर लीक पर बोले- ‘छात्रों के लिए लाठी खाने को हूं तैयार’

देशभर में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों और NEET प्रवेश परीक्षा में सामने आई कथित धांधली को लेकर दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर देश के युवाओं और छात्रों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले जारी इस विशाल जनआंदोलन को राजस्थान के नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने अपना समर्थन दे दिया है। संसद की सर्वदलीय बैठक समाप्त होते ही बेनीवाल सीधे जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे छात्रों के बीच पहुंचे और उनके साथ मंच साझा किया।