सीकर की अनूठी जोड़ी: बेटी ने पास की NEET-UG परीक्षा, मां बन गई व्याख्याता, सरकारी सेवा में तीसरी बार हुआ चयन

अभिलाषा ने पहले प्रयास में सरकारी मेडिकल कॉलेज, बांसवाड़ा मिलने के बावजूद प्रवेश नहीं लिया। बेहतर रैंक के लक्ष्य के साथ उन्होंने एक वर्ष का ड्रॉप लेकर दोबारा तैयारी की। उनका यह फैसला सफल रहा और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट रैंक हासिल की। सुमन चौधरी का ये सरकारी सेवा में तीसरा चयन है। इससे पहले उनका चयन वर्ष 2017 में लेवल-2 तथा 2019 में लेवल-1 शिक्षक के रूप में हो चुका है। एक ही वर्ष में मां-बेटी की सफलता को परिवार की वर्षों की मेहनत और शिक्षा के प्रति समर्पण का परिणाम माना जा रहा है। अभिलाषा ने नियमित अध्ययन, मॉक टेस्ट और समयबद्ध तैयारी को अपनी सफलता का आधार बताया। वहीं सुमन चौधरी ने पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई जारी रखते हुए यह उपलब्धि हासिल की जो कामकाजी महिलाओं के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण है।