राजस्थान में महिला के गर्भ से भ्रूण गायब होने का आरोप, अस्पताल प्रशासन का दावा- हमारे यहां नहीं हुआ गर्भपात

नीमकाथाना (सीकर): हाल ही में शुरू हुआ मातृ एवं शिशु चिकित्सालय (एमसीएच) एक बार फिर विवादों में आ गया है। पांच दिन पहले प्रसूता की मौत के मामले में तीन दिन तक धरना-प्रदर्शन हुआ था। वहीं, अब सोमवार को एक गर्भवती के परिजनों ने अस्पताल में भ्रूण गायब होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अधिक रक्तस्राव की स्थिति में महिला को एमसीएच से जयपुर रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने बताया कि गर्भ में भ्रूण नहीं है।