21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

सीकर

राजस्थान में महिला के गर्भ से भ्रूण गायब होने का आरोप, अस्पताल प्रशासन का दावा- हमारे यहां नहीं हुआ गर्भपात

सीकर जिले के नीमकाथाना में स्थित एमसीएच में गर्भवती के परिजनों ने भ्रूण गायब होने का आरोप लगाकर हंगामा किया। उनका दावा है कि जयपुर पहुंचने पर डॉक्टरों ने गर्भ में भ्रूण नहीं होने की बात कही। अस्पताल प्रशासन ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यहां न प्रसव हुआ, न गर्भपात।
2 min read
Google source verification

सीकर

image

Arvind Rao

Jul 21, 2026

Neemkathana MCH fetus missing

घटना को लेकर एमसीएच में परिजनों से वार्ता करते डॉक्सर्स और मौजूद गणमान्य लोग (पत्रिका फोटो)

नीमकाथाना (सीकर): हाल ही में शुरू हुआ मातृ एवं शिशु चिकित्सालय (एमसीएच) एक बार फिर विवादों में आ गया है। पांच दिन पहले प्रसूता की मौत के मामले में तीन दिन तक धरना-प्रदर्शन हुआ था। वहीं, अब सोमवार को एक गर्भवती के परिजनों ने अस्पताल में भ्रूण गायब होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अधिक रक्तस्राव की स्थिति में महिला को एमसीएच से जयपुर रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने बताया कि गर्भ में भ्रूण नहीं है।

इसके बाद परिजनों ने आशंका जताई कि भ्रूण एमसीएच में ही निकल गया और इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। मामले की जांच के लिए अस्पताल प्रशासन ने चार सदस्यीय समिति गठित की है। वहीं, पीड़िता के ससुर ओमप्रकाश ने उपखंड अधिकारी को शिकायत देकर जांच की मांग की है।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, 19 जुलाई सुबह 5.27 बजे कोटड़ा निवासी किरण को पेट दर्द और अत्यधिक रक्तस्त्राव की शिकायत के साथ एमसीएच लाया गया था। उसकी स्थिति गंभीर होने पर तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू किया गया और चिकित्सकीय परामर्श के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। महिला की करीब एक महीने पुरानी सोनोग्राफी रिपोर्ट में लगभग 28 सप्ताह की गर्भावस्था के साथ भ्रूण में जन्मजात असामान्यताएं दर्ज होना बताया जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, भ्रूण का वजन करीब 669 ग्राम था। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि अस्पताल में न तो प्रसव हुआ और न ही गर्भपात। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार महिला अस्पताल में आधे घंटे से भी कम समय तक रही और इस दौरान परिजन लगातार उसके साथ मौजूद थे। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि गर्भपात अस्पताल में हुआ, रास्ते में हुआ या जयपुर पहुंचने के बाद। इसी तथ्य की पुष्टि के लिए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है।

इधर, पीड़ित महिला के पति दलिप ने आरोप लगाया कि पत्नी को सामान्य स्थिति में अस्पताल लाया गया था, लेकिन यहां रक्तस्राव बढ़ गया। जयपुर पहुंचने पर चिकित्सकों ने बताया कि गर्भ में बच्चा नहीं है। आरोप है कि बच्चा एमसीएच में ही निकल गया और इसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी गई। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

अस्पताल में न तो प्रसव हुआ और न ही गर्भपात। महिला अस्पताल में आधे घंटे से भी कम समय तक रही तथा सीसीटीवी फुटेज में परिजन लगातार उसके साथ दिखाई दे रहे हैं। गर्भपात कहां हुआ, इसकी जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की गई है।
-डॉ. कमल सिंह शेखावत, पीएमओ, जिला अस्पताल, नीमकाथाना

प्रसूता की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल लेबर रूम में भर्ती कर प्राथमिक उपचार शुरू किया गया और चिकित्सकीय जांच के बाद जयपुर रेफर किया गया। एक महीने पुरानी सोनोग्राफी रिपोर्ट में भ्रूण में जन्मजात असामान्यताएं दर्ज थीं। अस्पताल में न तो प्रसव हुआ और न ही गर्भपात।
-डॉ. जीएस छापोला, प्रभारी, एमसीएच, नीमकाथाना

महिला लगभग पांच-छह महीने की गर्भवती थी और उसे अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। प्राथमिक उपचार, फ्लूइड और आवश्यक दवाएं देने के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल जयपुर रेफर कर दिया गया था।
-डॉ. असराम खटाणा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, एमसीएच नीमकाथाना

राजस्थान: LDC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी शिक्षक पदम सिंह सस्पेंड, 2 इनविजिलेटर भी निलंबित

ये भी पढ़ें
Rajasthan LDC Paper Leak

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Jul 2026 11:06 am

Published on:

21 Jul 2026 11:06 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / राजस्थान में महिला के गर्भ से भ्रूण गायब होने का आरोप, अस्पताल प्रशासन का दावा- हमारे यहां नहीं हुआ गर्भपात

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीकर की अनूठी जोड़ी: बेटी ने पास की NEET-UG परीक्षा, मां बन गई व्याख्याता, सरकारी सेवा में तीसरी बार हुआ चयन

Govt Job Motivational Story
सीकर

Sikar: घरेलू विवाद में टंकी पर चढ़े बुजुर्ग के खिलाफ मामला दर्ज, ठेकेदार के डांटने से नाराज नाबालिग भी 5वीं मंजिल पर चढ़ा

Sikar News
सीकर

राजस्थान: किराए पर ट्रैक्टर-कृषि यंत्र लेना हुआ सस्ता, सरकार की इस नई व्यवस्था से सीधे बचेंगे किसानों के हजारों रुपए

Rajasthan Farmers
सीकर

पेज 3….. गौ संरक्षण के लिए कड़े कानून बनाना वर्तमान की आवश्यकता

Rajasthan
सीकर

पेज 2…. राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता भरतपुर में

Rajasthan
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.