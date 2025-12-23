Jaipur: 10 साल बाद पुलिस की मौजूदगी में सरकारी स्कूल की जमीन से हटा अतिक्रमण, बोई गई फसल पर चला ट्रैक्टर

गौरतलब है कि स्कूल भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं करने पर राजस्थान पत्रिका ने भी समय-समय पर खबरें प्रकाशित कर विद्यार्थियों की समस्या को प्रमुखता से उठाया था। राजस्थान पत्रिका ने स्कूल भूमि पर 10 साल में अतिक्रमण नहीं हटा सका प्रशासन, 20 नवम्बर को पुलिस जाप्ता नहीं मिलने से फिर टली अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, 4 दिसम्बर को फिर टली स्कूल भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई व 13 दिसम्बर को सीएमओ व मुख्य सचिव के पास पहुंचा स्कूल भूमि पर अतिक्रमण का मामला शीर्षक से खबर प्रकाशित कर अधिकारियों की अनदेखी को उजागर किया था। स्कूल भूमि से अतिक्रमण हटने के बाद स्कूल प्रशासन व ग्रामीणों ने पत्रिका का आभार जताया।