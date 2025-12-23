23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: 10 साल बाद पुलिस की मौजूदगी में सरकारी स्कूल की जमीन से हटा अतिक्रमण, बोई गई फसल पर चला ट्रैक्टर

राजकीय प्राथमिक विद्यालय की भूमि से आखिर 10 साल बाद अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही पक्के निर्माण वाले अतिक्रमियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 23, 2025

Encroachments-removed-from-school-land

स्कूल भूमि पर बोई फसल चला ट्रैक्टर व बुलडोजर से हटाया अतिक्रमण। फोटो: पत्रिका

जयपुर। आंधी तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत बहलोड़ के खारड़ा की ढाणी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की भूमि से आखिर 10 साल बाद अतिक्रमण हटाया गया। पत्रिका में प्रकाशित लगातार प्रकाशित खबरों व सीएमओ की दखल के बाद करीब तीन बीघा स्कूल भूमि से जेसीबी व ट्रैक्टर की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया।

इस दौरान बहलोड़ स्थित खारडा की ढाणी में स्कूल भूमि से जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही स्कूल भूमि पर बोई गई फसल को ट्रैक्टर की मदद से नष्ट किया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अतिक्रमियों की आशंका के चलते रायसर थाना प्रभारी हेमराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाप्ता तैनात रहा। इस दौरान आंधी तहसीलदार प्रांजल कंवर, गिरदवार पूजा मीणा, पटवारी दीनदयाल मीणा, आंधी पटवारी हरिओम मीणा व रायसर पटवारी भी मौजूद रहे।

पक्के निर्माण वाले अतिक्रमियों को 15 दिन का अल्टीमेटम

पटवारी दीनदयाल मीणा ने बताया कि स्कूल भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए पक्के निर्माण के लिए अतिक्रमी को अपने स्तर पर हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद प्रशासन की ओर से पक्के अतिक्रमण को धवस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि मामले को लेकर ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी।

10 साल से स्कूल भूमि पर जमे थे अतिक्रमी

जानकारी के अनुसार खारड़ा की ढाणी राप्रावि की भूमि पर पिछले 10 साल से अतिक्रमियों का कब्जा था। जिसके चलते स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता सहित अन्य गतिविधियां प्रभावित हो रही थी। मामले को लेकर विद्यालय प्रशासन व ग्रामीणों ने कई बार पंचायत प्रशासन, तहसीलदार, एसडीएम को भी लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन अतिक्रमियों की उच्च रसुख के चलते स्कूल भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाया जा सका था।

पत्रिका का प्रयास, ग्रामीणों ने दिया साधुवाद

गौरतलब है कि स्कूल भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं करने पर राजस्थान पत्रिका ने भी समय-समय पर खबरें प्रकाशित कर विद्यार्थियों की समस्या को प्रमुखता से उठाया था। राजस्थान पत्रिका ने स्कूल भूमि पर 10 साल में अतिक्रमण नहीं हटा सका प्रशासन, 20 नवम्बर को पुलिस जाप्ता नहीं मिलने से फिर टली अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, 4 दिसम्बर को फिर टली स्कूल भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई व 13 दिसम्बर को सीएमओ व मुख्य सचिव के पास पहुंचा स्कूल भूमि पर अतिक्रमण का मामला शीर्षक से खबर प्रकाशित कर अधिकारियों की अनदेखी को उजागर किया था। स्कूल भूमि से अतिक्रमण हटने के बाद स्कूल प्रशासन व ग्रामीणों ने पत्रिका का आभार जताया।

ये भी पढ़ें

Amayara Suicide Case: अमायरा खुदकुशी मामले में नीरजा मोदी स्कूल का 50 दिन बाद बड़ा एक्शन, 2 टीचरों की छुट्टी
जयपुर
Amayra death case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 02:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: 10 साल बाद पुलिस की मौजूदगी में सरकारी स्कूल की जमीन से हटा अतिक्रमण, बोई गई फसल पर चला ट्रैक्टर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

National Farmers Day : राजस्थान की एक महिला किसान की सफलता की स्टोरी, जिसने मेहनत से बदली किस्मत, कमा रही लाखों रुपए

Rajasthan a female farmer Santosh Khedar success story who transformed her life through hard work and now earning millions of rupees
जयपुर

कल से जगतपुरा आरटीओ ऑफिस में होगा भौतिक सत्यापन,वैध दस्तावेज नहीं मिले तो आरसी निरस्त

समाचार

संपादकीय: न्याय के मूल सिद्धांत से समझौता करना खतरनाक

ओपिनियन

Jaipur Literature Festival 2026 : 15 जनवरी से शुरू होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इस बार होगा सबसे बड़ा, रजिस्ट्रेशन शुरू

Jaipur Literature Festival 2026 will begin on 15 January and registration has started
जयपुर

Panya Sepat Son’s Death: दूसरों को हंसाने वाले ‘पन्या सेपट’ पर टूटा दुखों का पहाड़, बेटे की मौत के बाद फूट-फूट कर रोते रहे

Panya-Sepat
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.