Khatu Shyam Birthday 2025: नवंबर महीने की इस तारीख को मनेगा बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव, मंदिर में भक्तों का लगेगा तांता, ऐसे बनाएं घर पर भोग प्रसाद

अगर आप भी इस वर्ष बाबा को घर पर बने दूध के पेड़े का भोग लगाना चाहते हैं, तो इसे बनाना बेहद आसान है। सबसे पहले दूध को लगातार चलाते हुए गाढ़ा कर लें, जिससे खोया तैयार हो जाए। फिर एक पैन में थोड़ा घी डालकर खोया भूनें, जब तक वह हल्का सुनहरा रंग न ले ले। इसमें इलायची पाउडर मिलाकर ठंडा होने दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए, तो उसमें चीनी मिलाएं, अच्छे से गूंथें और छोटे-छोटे पेड़े आकार में बना लें। यही पेड़े बाबा श्याम जी को भोग के रूप में अर्पित किए जाते हैं।