Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Weather Update : आइएमडी का तोहफा, जल्द आ रहा मौसम जीपीटी, बताएगा कब गिरेगी बर्फ और मावठ

Weather Update : जल्द ही आमजन और किसानों के मौसम पूर्वानुमान संबंधी सवालों का सटीक जवाब मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) एआइ आधारित चैटबॉट ‘मौसम जीपीटी’ विकसित कर रहा है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Sanjay Kumar Srivastava

image

आशीष जोशी

Nov 13, 2025

Weather Update IMD Gift Mausam GPT Coming Soon it will tell when snow and frost will fall

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Weather Update : कोटा . मैं शिमला घूमने जाना चाहता हूं, क्या अगले सप्ताह मुझे वहां बर्फबारी देखने को मिलेगी…? इस सीजन में मावठ कब-कब गिरेगी…? जल्द ही आमजन और किसानों के मौसम पूर्वानुमान संबंधी ऐसे सवालों का सटीक जवाब मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) एआइ आधारित चैटबॉट ‘मौसम जीपीटी’ विकसित कर रहा है। इस मौसम जनरेटिव प्री-ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर को किसानों और आमजन के लिए जलवायु सेवा सलाहकार के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इससे न केवल मौसम की भविष्यवाणी और ज्यादा सटीक और तेज होगी, बल्कि आमजन इससे सवाल भी पूछ सकेंगे। चैट जीपीटी की तरह यह संवादात्मक और कृत्रिम बुद्धिमता लिए होगा।

आइएमडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित डेटा संचालित इस मॉडल पर तेजी से काम कर रहा है। इससे आमजन को मौसम संबंधी जोखिमों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिल सकेगी। इससे मौसम पूर्वानुमान में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। एआइ, एमएल और डीएल आधारित अनुप्रयोग उपकरण विकसित करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से आइआइटीएम, पुणे में एक वर्चुअल सेंटर बनाया है।

किसके क्या काम आएगा…

किसान : फसल प्रबंधन, सिंचाई और कीट नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा।
यात्री : गंतव्यों के लिए सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान कर यात्रा योजना में मदद करेगा।
आपातकालीन सेवा : गंभीर मौसम संबंधी घटनाओं की पूर्व चेतावनी देकर आपदा की तैयारी में सहायता करेगा।
आमजन : मौसम की सटीक जानकारी प्रदान कर दैनिक जीवन को और अधिक सुविधाजनक और सुखद बनाएगा।

ऐसे काम करेगा

मौसम जीपीटी आंकड़ों, उपग्रह चित्रों और अन्य सूचनाओं के विशाल डेटासेट पर प्रशिक्षित है। इन आंकड़ों का विश्लेषण करके, जीपीटी उन पैटर्न और रुझानों की पहचान कर सकता है, जिन्हें पारंपरिक पूर्वानुमान विधियों के लिए पहचानना मुश्किल हो सकता है। यह बारिश, तापमान, हवा की गति और आर्द्रता सहित मौसम संबंधी घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अधिक सटीक पूर्वानुमान प्रदान करने में सक्षम है।

आइआइटी-ट्रिपलआइटी के साथ एमओयू

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, मौसम और जलवायु के सटीक पूर्वानुमान में एआइ और एमएल का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए आइएमडी ने आइआइटी, ट्रिपलआइटी, एनआइटी, इसरो और डीआरडीओ जैसे उच्च शैक्षणिक और शोध संस्थानों के साथ एमओयू किया हैं।

इसे और सटीक बनाने का चल रहा है काम

मौसम विज्ञान में रिसर्च के लिए एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। अभी मौसम पूर्वानुमान सुपर कम्प्यूटर पर डायनामिक मॉडल और हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग (एचपीसी) सिस्टम आधारित है। एआई और डायनामिकल हाइब्रिड मॉडल से इसे और सटीक बनाने की दिशा में काम चल रहा है।
राधेश्याम शर्मा, निदेशक, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर

ये भी पढ़ें

राजस्थान में तबादलों पर शिक्षा विभाग का नया आदेश, शिक्षकों का होगा बड़ा नुकसान, जानें कैसे
भरतपुर
Rajasthan Education Department has issued a New Order on Transfers teachers big loss know

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 07:18 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Weather Update : आइएमडी का तोहफा, जल्द आ रहा मौसम जीपीटी, बताएगा कब गिरेगी बर्फ और मावठ

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: 3 लाख की घूंस लेते पकड़ा नारकोटिक्स इंस्पेक्टर तो फाइल लेकर हुआ फरार, अधीक्षक से पूछताछ में सामने आई चौंकाने वाली बात

कोटा

Rajasthan: ऊर्जा मंत्री का चौपाल में जनसंवाद; गांववालों का आरोप, शिक्षक महीनेभर तक स्कूल से रहते हैं गायब

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, धनिया तेज, चना मंदा, खाद्य तेलों में भी तेजी

कोटा

1995 Delhi Blast: 30 साल बाद भी कोटा के रामगोपाल नहीं भूल पाए धमाकों की वो दहशत, जिस्म पर अब भी है छर्रों के निशान

कोटा

कोटा के ये इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर मचा रहे धूम, मजे-मजे में हो रही लाखों की कमाई

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.