Weather Update : आइएमडी का तोहफा, जल्द आ रहा मौसम जीपीटी, बताएगा कब गिरेगी बर्फ और मावठ

Weather Update : कोटा . मैं शिमला घूमने जाना चाहता हूं, क्या अगले सप्ताह मुझे वहां बर्फबारी देखने को मिलेगी…? इस सीजन में मावठ कब-कब गिरेगी…? जल्द ही आमजन और किसानों के मौसम पूर्वानुमान संबंधी ऐसे सवालों का सटीक जवाब मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) एआइ आधारित चैटबॉट ‘मौसम जीपीटी’ विकसित कर रहा है। इस मौसम जनरेटिव प्री-ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर को किसानों और आमजन के लिए जलवायु सेवा सलाहकार के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इससे न केवल मौसम की भविष्यवाणी और ज्यादा सटीक और तेज होगी, बल्कि आमजन इससे सवाल भी पूछ सकेंगे। चैट जीपीटी की तरह यह संवादात्मक और कृत्रिम बुद्धिमता लिए होगा।