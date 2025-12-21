High Level Bridge: राजस्थान-एमपी बॉर्डर पर 64 करोड़ की लागत से बनेगा हाई लेवल ब्रिज, इन 2 शहरों की घटेगी दूरी

राजस्थान-मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित कोटा जिले के शहनावदा (पीपल्दा) और मध्यप्रदेश के पनवाड़ा के बीच पार्वती नदी पर बनने वाला हाई लेवल ब्रिज 500 मीटर लंबा होगा। इस पुल के ​निर्माण में कुल 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नया पुल बनने से दोनों राज्यों के बीच सफर आसान हो जाएगा।