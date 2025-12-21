21 दिसंबर 2025,

कोटा

High Level Bridge: राजस्थान-एमपी बॉर्डर पर 64 करोड़ की लागत से बनेगा हाई लेवल ब्रिज, इन 2 शहरों की घटेगी दूरी

Kota News: राजस्थान-मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित कोटा जिले के शहनावदा (पीपल्दा) और मध्यप्रदेश के पनवाड़ा के बीच पार्वती नदी पर नए हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा।

कोटा

image

Anil Prajapat

Dec 21, 2025

High-Level-Bridge

Photo: AI generated

कोटा। राजस्थान-मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित कोटा जिले के शहनावदा (पीपल्दा) और मध्यप्रदेश के पनवाड़ा के बीच पार्वती नदी पर नए हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने विधानसभा में पारित अनुपूरक बजट में 64 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।

मध्यप्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने शनिवार को दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट कर इसकी जानकारी दी। स्पीकर बिरला ने मध्यप्रदेश प्रवास के दौरान पुल के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी वार्ता की थी।

घटेगी कोटा श्योपुर की दूरी

पुल के निर्माण से कोटा और श्योपुर जिले के मध्य यातायात सुगम हो जाएगा, साथ ही दूरी भी घटेगी। इस पुल को लेकर दोनों जिलों के नागरिकों की लम्बे अरसे से मांग थी। इससे पहले श्योपुर जाने के लिए खातौली या मांगरोल होकर जाना पड़ता था।

500 मीटर लंबा पुल बनेगा

राजस्थान-मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित कोटा जिले के शहनावदा (पीपल्दा) और मध्यप्रदेश के पनवाड़ा के बीच पार्वती नदी पर बनने वाला हाई लेवल ब्रिज 500 मीटर लंबा होगा। इस पुल के ​निर्माण में कुल 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नया पुल बनने से दोनों राज्यों के बीच सफर आसान हो जाएगा।

