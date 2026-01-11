भरतपुर में हेड कांस्टेबल के घर से 20 लाख की चोरी, लाइसेंसी रिवॉल्वर के 20 कारतूस ले उड़े चोर

रिपोर्ट में बताया कि पूरा परिवार रात में घर के अंदर सो रहा था। सुबह करीब 4 बजे उठे तो उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। जांच करने पर पता चला कि एक कमरे में रखी अलमारी से सोने-चांदी के गहने, नकदी और लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ 10 कारतूस गायब हैं। बाद में घर के बाहर देखने पर रिवॉल्वर तो मिल गई, लेकिन कारतूस चोरी हो चुके थे।