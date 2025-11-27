Banswara Road : पुरानी डामर सड़क पर डाली जा रही 2 करोड़ रुपए की नई सीसी परत, घटिया निर्माण से गुस्से में हैं ग्रामीण

Banswara Road : बांसवाड़ा के बागीदौरा उपखंड मुख्यालय पर अगोरिया से मिनी बस स्टैंड बागीदौरा तक एक किलोमीटर लंबाई में 2 करोड़ रुपए लागत से बन रही सीसी सड़क (अटल पथ) इन दिनों विकास की बजाय विवाद का विषय बन गई है। सड़क की गुणवत्ता को लेकर क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीणों में भारी नाराजगी है।