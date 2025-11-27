Banswara Road : पुरानी डामर सड़क पर डाली जा रही 2 करोड़ रुपए की नई सीसी परत, घटिया निर्माण से गुस्से में हैं ग्रामीण

बागीदौरा. अगोरिया में बन रही सीसी सड़क। फोटो पत्रिका
Banswara Road : बांसवाड़ा के बागीदौरा उपखंड मुख्यालय पर अगोरिया से मिनी बस स्टैंड बागीदौरा तक एक किलोमीटर लंबाई में 2 करोड़ रुपए लागत से बन रही सीसी सड़क (अटल पथ) इन दिनों विकास की बजाय विवाद का विषय बन गई है। सड़क की गुणवत्ता को लेकर क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीणों में भारी नाराजगी है।
वरिष्ठजनों व ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार पुरानी डामर सड़क को पूरी तरह हटाए बिना ही उस पर नई सीसी सड़क डाल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क में तैयार की जा रही डीएलसी लेयर भी मानकों के अनुरूप नहीं है। निर्माण सामग्री की मोटाई, कपैक्शन और गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है।
निर्माण के दौरान ही गिट्टी बिखर रही है यानी घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे करोड़ों की इस सड़क का कुछ ही समय में टूटने का खतरा पैदा हो गया है। जिससे नई सीसी सड़क पुरानी डामर सड़क से अलग हो जाएगी।
वरिष्ठजनों ने बताया कि ऐसी सड़कें बजट की खुली बर्बादी है। जब सरकार बेहतर और टिकाऊ सड़क के लिए भारी बजट जारी कर रही है, तो जमीनी स्तर पर गुणवत्ता के साथ समझौता क्यों किया जा रहा है?
लोगों ने मांग की है कि सड़क निर्माण कार्य की तत्काल तकनीकी जांच करवाई जाए और बकाया सड़क का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की देख-रेख में उचित मापदंड के अनुसार करवाया जाए।
सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता चयन पंचोरी ने बताया कि सड़क निर्माण एस्टिमेट में सड़क उखाड़ने का कार्य नहीं ले रखा है। यदि बेस मजबूत हैं तो डीएलसी कर ऊपर सीसी करेंगे। जिससे मजबूती मिलेगी।
