Government Pension : राजस्थान में 2.37 लाख पेंशनर्स की अटक सकती पेंशन, जानें क्यों

Government Pension : राजस्थान में 2.37 लाख पेंशनर्स के लिए बुरी खबर। प्रदेश के 2.37 लाख पेंशनर्स की पेंशन अटक सकती है। राजस्थान में सरकारी पेंशनर्स के लिए वार्षिक प्रक्रिया जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई थी, लेकिन समय सीमा बीतने के बावजूद प्रदेश के सवा दो लाख से अधिक पेंशनर्स ने यह अनिवार्य दस्तावेज जमा नहीं कराया है।
स्थिति यह है कि 5,85,738 पेंशनर्स में से केवल 3,13,246 ने ही अब तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जबकि 2,37,019 पेंशनर इससे वंचित रह गए हैं। विभाग की ओर से भले ही पेंशन रोकने के आदेश फिलहाल जारी नहीं हुए हों, लेकिन विभागीय सूत्रों का कहना है कि यदि जल्द ही दस्तावेज अपडेट नहीं किए गए तो दिसंबर के बाद की पेंशन पर संकट खड़ा हो सकता है।
जयपुर कोषाधिकारी (पेंशन) सुरभि सिंह ने बताया कि जयपुर जिले में भी 88 हजार पेंशनर्स में से 66 हजार ने जीवन प्रमाण पत्र की औपचारिकता पूरी कर ली है, लेकिन 22 हजार पेंशनर्स ने अंतिम तिथि तक भी यह अनिवार्य प्रक्रिया पूरी नहीं की।
