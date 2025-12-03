Government Pension : राजस्थान में 2.37 लाख पेंशनर्स की अटक सकती पेंशन, जानें क्यों

स्थिति यह है कि 5,85,738 पेंशनर्स में से केवल 3,13,246 ने ही अब तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जबकि 2,37,019 पेंशनर इससे वंचित रह गए हैं। विभाग की ओर से भले ही पेंशन रोकने के आदेश फिलहाल जारी नहीं हुए हों, लेकिन विभागीय सूत्रों का कहना है कि यदि जल्द ही दस्तावेज अपडेट नहीं किए गए तो दिसंबर के बाद की पेंशन पर संकट खड़ा हो सकता है।