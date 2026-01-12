Bikaner Murder Case: मफलर से गला घोंटकर पति ने की पत्नी की हत्या, झोपड़े में मां का शव देख चीख पड़ा बेटा

पुलिस के अनुसार मनोज नायक निवास बादनू ने रिपोर्ट दी कि रविवार सुबह जल्दी उसके पिता नानूराम व माता सुशीला देवी दोनों खेत मालिक के पक्के मकान से उठकर परिवार के कच्चे मकान में आए थे। जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। इस पर गुस्साए पिता नानुराम ने उसकी मां सुशीला देवी की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी।