बीकानेर

Bikaner Murder Case: मफलर से गला घोंटकर पति ने की पत्नी की हत्या, झोपड़े में मां का शव देख चीख पड़ा बेटा

Bikaner Crime News: राजस्थान के बीकानेर जिले में गुस्साए पति ने अपनी ही पत्नी की मफलर से गला घोंटकर हत्या कर दी।

बीकानेर

image

Anil Prajapat

Jan 12, 2026

Rajasthan-Police-jeep

राजस्थान पुलिस। पत्रिका फाइल फोटो

बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में हत्या का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपसी विवाद के बाद पति ने अपनी ही पत्नी की मफलर से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतका के बेटे ने जसरासर पुलिस थाना में हत्यारे पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।

पुलिस के अनुसार मनोज नायक निवास बादनू ने रिपोर्ट दी कि रविवार सुबह जल्दी उसके पिता नानूराम व माता सुशीला देवी दोनों खेत मालिक के पक्के मकान से उठकर परिवार के कच्चे मकान में आए थे। जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। इस पर गुस्साए पिता नानुराम ने उसकी मां सुशीला देवी की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी।

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

मनोज जब झोपड़े में आया तो मां का शव देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। उसने अपने चाचा शंकरलाल को घटना के बारे में जानकारी दी, तब तक उसके पिता हत्या कर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

आज होगा पोस्टमार्टम

पुलिस ने शव को नोखा स्थित बागड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। जसरासर सीआई आलोक ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।

