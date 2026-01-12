12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में दिल दहला देने वाली घटना: मां ने ससुर को फोन कर कहा- बच्चों को मार दिया, अब खुद भी जान दे रही हूं

Bhilwara Double Murder: भीलवाड़ा जिले के मानपुरा में बीमारी के डर से एक मां ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि समूचा गांव हिल उठा।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Anil Prajapat

Jan 12, 2026

Bhilwara-double-murder-case-1

मां संजू देवी और दोनों मृतक बच्चे। फोटो: पत्रिका

भीलवाड़ा। मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुरा में बीमारी के डर से एक मां ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि समूचा गांव हिल उठा। गांव में एक महिला ने स्वयं के गंभीर बीमारी से त्रस्त होने की आंशका में अपनी 10 वर्षीय बेटी व 6 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी। इसके उपरांत खुद के हाथों से गले में रस्सी बांधकर आत्महत्या का प्रयास किया। आत्महत्या से पूर्व ससुर को फोन कर घटना की जानकारी दी कि बच्चों को तो मैंने मार दिया है, अब मैं खुद मर रही हूं।

मानपुरा निवासी टेंट व्यवसायी राजू उर्फ राजकुमार तेली की पत्नी संजू तेली (30) ने रविवार सुबह अपनी 10 वर्षीय बेटी नेहा और 6 वर्षीय बेटे भैरु की बेरहमी से सरिया व हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। घटना के समय पति राजू रोज की तरह काम पर चला गया था ससुर खेत पर था एवं सासू मां नरेगा में गई हुई थी।

दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे, जिन्हें मां संजू ने आवाज देकर अंदर बुलाया और अपने कमरे में बंद कर हत्या करने के उद्देश्य से बेरहमी से मारने लगी, बच्चे चिल्लाते रहे। लेकिन कमरा पीछे होने से बच्चों की चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी। पूरा कमरा लहूलुहान हो गया। निर्दय मां के सिर पर बच्चों को मौत के घाट उनारने का भूत सवार था।

कुंदा तोड़ कर भीतर घुसे

बच्चों के मरने के बाद संजू ने ससुर प्रभुलाल को फोन लगाया कि मैं कैंसर से पीड़ित हूं। मैंने बच्चों को मार दिया है अब मैं भी मर रही हूं। ससुर प्रभुलाल ने अपने बेटे राजू को फोन किया और दौड़ते हुए घर पर पहुंचे, जहां कमरे को अंदर से बंद पाया हथौड़े से कुंदे को तोड़ा अंदर देखा कि संजू ने स्वयं के हाथों से गले में रस्सी बांधकर दबा रखी थी और जान देने का प्रयास कर रही थी। कमरे में पोते-पोती की खून से लथपथ शव देखकर सन्न रह गए।

पुलिस तलाश रही कारण

घटना की जानकारी पर एएसआई रामसिंह मीणा मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। यहां अचेत संजू को पुलिस की 112 वाहन से मांडलगढ़ उप जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां से हालत गंभीर होने से प्राथमिक उपचार के बाद उसे भीलवाड़ा रेफर किया गया। हत्या के पीछे वास्तविक कारणों का पता संजू की हालत सही होने या पूरी जांच होने पर पता चल सकेंगे।

एफएसएल टीम का मौका मुआयना

थाना प्रभारी घनश्याम मीणा एवं एफएसएल प्रभारी मौके पर पहुंचे। वारदात की जानकारी ली और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शवों को मांडलगढ़ उप जिला अस्पताल में लाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों के सुपुर्द किए। ससुर प्रभुलाल तेली की रिपोर्ट पर पुलिस कार्रवाई कर रही है।

परिवार सामान्य दिखता था

घटना से पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है। पड़ोसियों के अनुसार परिवार सामान्य दिखता था, घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश और शोक व्याप्त है। बताया जा रहा है कि संजू के पिछले कुछ दिनों से गले और पेट में गांठ से पीड़ित थी। उसे सोमवार सुबह अहमदाबाद लेकर जाना था। लेकिन, रविवार होने के कारण अहमदाबाद नहीं गए थे।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

कोटा: 25 पैसे का इनामी हिस्ट्रीशीटर आदिल पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली, फायरिंग से थर्राया इलाका
कोटा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 08:31 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में दिल दहला देने वाली घटना: मां ने ससुर को फोन कर कहा- बच्चों को मार दिया, अब खुद भी जान दे रही हूं

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बजट 2026: ‘खैरात’ नहीं ‘खुराक’ की दरकार; क्या आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा गरीब?

Budget 2026: What is needed is "nourishment," not "handouts"; will the poor move towards self-reliance?
भीलवाड़ा

मॉडल स्कूलों में नियुक्तियों का पिटारा खुला: ऑनलाइन आवेदन 14 से

Job opportunities open up in model schools: Online applications from the 14th.
भीलवाड़ा

विराट हिंदू सम्मेलन 1 को. कलश यात्रा व महापुरुषों की झांकिया बनेंगी आकर्षण

A grand Hindu conference will be held on the 1st. Tableaux will be a major attraction.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में सर्दी से कुछ राहत, स्कूलों में फिर लौटेगी रौनक

Bhilwara gets some relief from the cold, schools will be bustling with activity again.
भीलवाड़ा

भक्ति के सैलाब के बीच मुनि आदित्य सागर का मंगल प्रवेश, ड्रोन और जेसीबी से हुई पुष्प वर्षा

Amidst a surge of devotion, Muni Aditya Sagar made his auspicious entry.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.