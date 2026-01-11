Bikaner: अस्पताल में जमीन के नीचे छिपा था मौत का जखीरा, 1400 जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप

अस्पताल परिसर में चल रहे लैब निर्माण कार्य के दौरान खुदाई करते समय करीब 1400 जिंदा कारतूस मिले। इस पर अस्पताल कार्मिकों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस के साथ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से आर्मी इंटेलिजेंस के अधिकारी भी पहुंचे। प्रारंभिक जांच में कारतूस काफी पुराने बताए गए हैं। संभवत: ये सेना के हो सकते हैं, जो युद्धाभ्यास के दौरान यहां रह गए और समय के साथ मिट्टी में दब गए। आर्मी इंटेलिजेंस ने कारतूसों की रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी है।