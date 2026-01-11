Jaipur: विरासत की गाइड बनेंगी महिलाएं, पर्यटन में महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय, किले-महलों में अब महिला गाइड्स

विशेषज्ञों का कहना है कि महिला गाइड्स की भागीदारी से पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम होगा। इसके साथ ही विरासत का परिचय पर्यटकों के सामने एक नए दृष्टिकोण और नए अंदाज में प्रस्तुत हो सकेगा। चूंकि 1 अप्रेल से 1 अक्टूबर तक ऑफ सीजन रहता है, ऐसे समय में पर्यटक स्मारकों के बजाय शहर के अन्य स्थलों पर जाते हैं, जहां गाइड्स की जरूरत बनी रहती है।