राजस्थान शिक्षा विभाग ने बीते 4 दिन पहले प्रदेशभर में 406 प्राचार्य एवं समकक्ष अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इसके लिए पिछले कई दिनों से प्रक्रिया चल रही थी। कुल चार सूचियां जारी की गई हैं, जिनमें क्रमशः 39, 78, 61 और 228 अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। बताया गया है कि 12 फरवरी से प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से ये तबादले किए गए हैं। विभाग इसे प्रशासनिक संतुलन और परीक्षा संचालन को ध्यान में रखते हुए निर्णय बता रहा है।