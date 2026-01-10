10 जनवरी 2026,

शनिवार

बीकानेर

Bikaner: शिक्षा विभाग में बीच सत्र में फिर हुए 177 अधिकारियों के तबादले, कोर्ट की टिप्पणी द​रकिनार

177 Officers Transferred: बीकानेर। दो दिन पहले अदालत ने शिक्षा विभाग में बीच सत्र में किए गए स्थानांतरणों पर तल्ख टिप्पणी की थी, लेकिन सरकार ने इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और गुरुवार रात को एक और सूची जारी कर दी।

बीकानेर

Anand Prakash Yadav

Jan 10, 2026

177 Officers Transferred: बीकानेर। दो दिन पहले अदालत ने शिक्षा विभाग में बीच सत्र में किए गए स्थानांतरणों पर तल्ख टिप्पणी की थी, लेकिन सरकार ने इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और गुरुवार रात को एक और सूची जारी कर दी, जिसमें उप प्राचार्य और उप जिला शिक्षा अधिकारियों (शारीरिक शिक्षा) के स्थानांतरण किए गए हैं।

शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने 177 अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी कर दी है। इसमें 10 उप जिला शिक्षा अधिकारी और 167 उप प्राचार्य शामिल हैं। बीते 4 दिन पहले 406 प्राचार्यों व समकक्ष की तबादला सूची विभाग ने जारी ​की थी।

नया शिक्षा सत्र करीब

अप्रेल से नया शिक्षा सत्र शुरू होने को है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वार्षिक परीक्षाएं फरवरी से शुरू होने वाली हैं। ऐसे में पाठ्यक्रम पूरा किए बिना स्कूलों में लगातार स्थानांतरण प्रक्रिया जारी है, जिससे शिक्षकों और छात्रों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। परीक्षाएं शुरू होने में भी सिर्फ एक माह का समय बचा है।

कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया में भी बदलाव

यहां गौर करने वाली बात है कि उप प्राचार्य और उप जिला शिक्षा अधिकारियों ने शाला दर्पण के माध्यम से कार्य ग्रहण और कार्य मुक्त कर लिया है। यह प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेजी से सम्पन्न हो रही है, जिससे विभाग में और भी बदलाव देखे जा रहे हैं।

406 प्राचार्यों व समकक्ष के 4 दिन पहले तबादले

राजस्थान शिक्षा विभाग ने बीते 4 दिन पहले प्रदेशभर में 406 प्राचार्य एवं समकक्ष अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इसके लिए पिछले कई दिनों से प्रक्रिया चल रही थी। कुल चार सूचियां जारी की गई हैं, जिनमें क्रमशः 39, 78, 61 और 228 अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। बताया गया है कि 12 फरवरी से प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से ये तबादले किए गए हैं। विभाग इसे प्रशासनिक संतुलन और परीक्षा संचालन को ध्यान में रखते हुए निर्णय बता रहा है।

एक से दूसरे जिले में जारी प्रिंसिपल ट्रांसफर सूची की खास बात यह है कि इसमें 50 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण अंतर-जिला किए गए हैं। अधिकांश प्रिंसिपलों के तबादले उनके स्वयं के आवेदन पर हुए हैं।
वहीं, जिन अधिकारियों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं किया था, उनके तबादले प्रशासनिक आधार पर किए गए हैं। । इन अधिकारियों को बीच सत्र में ही अपना स्कूल छोड़कर नई जगह कार्यभार ग्रहण करना पड़ा है।

10 Jan 2026 08:55 am

