Rajasthan Road Accident: राजस्थान में मंगल के दिन अमंगल, भीषण सड़क हादसों में 8 लोगों की दर्दनाक मौत

पहला हादसा झुंझुनूं जिले में मंगलवार को न्यू नेशनल हाईवे-11 पर भैंसावता के पास हुआ। जहां बारात में आए दूल्हे के तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई और एक साथी घायल हो गया। ये सभी लोग दूल्हे की एसयूवी लेकर मोई गांव से चिड़ावा जा रहे थे। तभी एसयूवी अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई और खेत में जाकर पलट गई। हादसे में उदावास निवासी संदीप कड़वासरा, तनिष्क शेखावत और धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। उनका साथी बाकरा निवासी अजय कुमार गंभीर घायल हो गया। जिसका झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल में उपचार चल रहा है।