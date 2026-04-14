शेखावाटी हादसा: दूल्हे की SUV लेकर निकले बारात में आए 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत, शादी की खुशियों के बीच पसरा मातम

हादसे की खबर जैसे ही बारात स्थल तक पहुंची, वहां शादी की खुशियां मातम में बदल गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना भिजवा दी है। चिड़ावा के उप जिला अस्पताल में सुबह से ही परिजन और ग्रामीणों की भीड़ जमा है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिए है। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है कि हादसे की वजह क्या रही।