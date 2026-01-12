कोटा में देह व्यापार का भंडाफोड़, 8 महिलाएं और 9 पुरुष गिरफ्तार, इलाके में मचा हड़कंप

फोटो पत्रिका नेटवर्क
कोटा। नयापुरा थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक होटल पर दबिश दी। इस दौरान देह व्यापार के आरोप में कुल 17 लोगों को डिटेन किया गया। पुलिस ने पीटा एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यह कार्रवाई पुलिस उप अधीक्षक द्वितीय डॉ. पूनम तथा प्रशिक्षु आइपीएस सिद्धार्थ श्रीवास्तव के नेतृत्व में की गई। अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और होटल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने करीब एक घंटे तक मौके पर रहकर साक्ष्य एकत्र किए।
प्रशिक्षु आइपीएस श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नयापुरा थाना क्षेत्र के एक होटल में लंबे समय से अनैतिक देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद योजनाबद्ध तरीके से पुलिस टीम को अलग-अलग हिस्सों में तैनात किया गया। तलाशी के दौरान होटल के लगभग हर कमरे में महिला और पुरुष संदिग्ध अवस्था में पाए गए, जिससे देह व्यापार की पुष्टि हुई।
पुलिस उप अधीक्षक द्वितीय डॉ. पूनम ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 8 महिलाओं, दलाल जगदीश सहित 9 पुरुषों को डिटेन किया गया। पूछताछ में सामने आया कि कुछ महिलाएं मध्यप्रदेश की जबकि कुछ आसपास के क्षेत्रों की हैं। वहीं पकड़े गए सभी पुरुष कोटा शहर और आसपास के इलाकों के निवासी बताए जा रहे हैं। डॉ. पूनम ने बताया कि यह देह व्यापार एक संगठित अपराध के रूप में संचालित हो रहा था। हालांकि इस कार्रवाई में बोगस ग्राहक नहीं भेजा गया, लेकिन मौके पर महिला और पुरुष को एक साथ अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया। पूरी कार्रवाई के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई, जिसे जांच में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उक्त होटल पर पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीटा एक्ट के साथ-साथ नए कानून के तहत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। यदि जांच में यह तथ्य सामने आता है कि होटल या अन्य संपत्तियां अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से बनाई गई हैं, तो न्यायालय के माध्यम से उन्हें अटैच कराने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग