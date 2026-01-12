कोटा में देह व्यापार का भंडाफोड़, 8 महिलाएं और 9 पुरुष गिरफ्तार, इलाके में मचा हड़कंप

पुलिस उप अधीक्षक द्वितीय डॉ. पूनम ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 8 महिलाओं, दलाल जगदीश सहित 9 पुरुषों को डिटेन किया गया। पूछताछ में सामने आया कि कुछ महिलाएं मध्यप्रदेश की जबकि कुछ आसपास के क्षेत्रों की हैं। वहीं पकड़े गए सभी पुरुष कोटा शहर और आसपास के इलाकों के निवासी बताए जा रहे हैं। डॉ. पूनम ने बताया कि यह देह व्यापार एक संगठित अपराध के रूप में संचालित हो रहा था। हालांकि इस कार्रवाई में बोगस ग्राहक नहीं भेजा गया, लेकिन मौके पर महिला और पुरुष को एक साथ अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया। पूरी कार्रवाई के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई, जिसे जांच में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा।