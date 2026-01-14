Atal Pragati Path: जोधपुर-बाड़मेर का सफर होगा आसान, हाईटेक तकनीक से बन रही सड़क, रिफाइनरी की राह होगी सुगम

एआई तस्वीर
जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान की यातायात व्यवस्था को नई दिशा देने की कड़ी में जोधपुर में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से पहला अटल प्रगति पथ तैयार किया जा रहा है। करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह पथ बाड़मेर रोड पर विकसित किया जा रहा है, जिसे आगामी माह में पचपदरा में शुरू होने वाली रिफाइनरी से जुड़ने वाले यातायात को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।
पीडब्ल्यूडी ग्रामीण के अधिशासी अभियंता मोहम्मद शरीफ के अनुसार यह अटल प्रगति पथ अत्याधुनिक व्हाइट टॉपिंग सीमेंट कंक्रीट तकनीक से बनाया जा रहा है। इस तकनीक की खास बात यह है कि सीमेंट कंक्रीट की परत सीधे मौजूदा डामर सड़क पर डाली जा रही है। इससे सड़क की मजबूती और आयु दोनों बढ़ेंगी। सड़क का निर्माण एक-एक मीटर के ज्वॉइंट में किया जा रहा है, जिससे तापमान परिवर्तन के कारण होने वाली दरारों की संभावना कम होगी।
यह पथ न केवल मजबूत होगा, बल्कि बरसात के मौसम में भी राहत देगा। सात मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर डेढ़-डेढ़ मीटर चौड़े ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, ताकि वर्षा जल का त्वरित निस्तारण हो सके। इससे बारिश का पानी सड़क पर जमा नहीं होगा और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम रहेगी। ड्रेनेज की यह व्यवस्था सड़क की गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होगी।
बाड़मेर रोड को रणनीतिक रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यही मार्ग एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी को जोड़ता है। रिफाइनरी शुरू होते ही इस मार्ग पर भारी वाहनों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की आवाजाही में वृद्धि होगी। ऐसे में यह अटल प्रगति पथ औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को गति देने में अहम भूमिका निभाएगा। व्यापारियों का कहना है कि इस आधुनिक सड़क के बन जाने से न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि जोधपुर से बाड़मेर और पचपदरा की कनेक्टिविटी भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी।
राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग