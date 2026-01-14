Atal Pragati Path: जोधपुर-बाड़मेर का सफर होगा आसान, हाईटेक तकनीक से बन रही सड़क, रिफाइनरी की राह होगी सुगम

बाड़मेर रोड को रणनीतिक रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यही मार्ग एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी को जोड़ता है। रिफाइनरी शुरू होते ही इस मार्ग पर भारी वाहनों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की आवाजाही में वृद्धि होगी। ऐसे में यह अटल प्रगति पथ औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को गति देने में अहम भूमिका निभाएगा। व्यापारियों का कहना है कि इस आधुनिक सड़क के बन जाने से न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि जोधपुर से बाड़मेर और पचपदरा की कनेक्टिविटी भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी।