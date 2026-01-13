Rajasthan Rain Alert: मौसम फिर दिखाएगा तेवर, राजस्थान में 2 दिन बारिश की चेतावनी, मकर संक्रांति पर शीतलहर का अलर्ट

वहीं दूसरी तरफ नए साल की शुरुआत के साथ ही जोधपुर सहित प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बीते 13 दिन में दस दिन रात का तापमान दस डिग्री से नीचे रहा है। इससे सुबह और रात को कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिन में भी पारा 25 डिग्री से नीचे था, लेकिन पिछले दो दिन से तीखी धूप के कारण पारा 26 डिग्री को पार कर गया है, जिससे दिन में तेज जाड़े से कुछ निजात महसूस हो रही है।