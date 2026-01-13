Rajasthan Rain Alert: मौसम फिर दिखाएगा तेवर, राजस्थान में 2 दिन बारिश की चेतावनी, मकर संक्रांति पर शीतलहर का अलर्ट

फाइल फोटो- पत्रिका
IMD Rain Alert: राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम फिलहाल स्थिर बना हुआ है, लेकिन आगामी दो दिनों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 18 और 19 जनवरी को भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है।
मौसम विभाग ने बताया कि अधिकतर हिस्सों में अगले पांच दिनों तक मौसमी हालात सामान्य बने रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का अनुमान है।
उत्तर राजस्थान के कुछ इलाकों में अगले दो दिनों के दौरान कहीं-कहीं शीतलहर चल सकती है और हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाने की भी संभावना है। इस बीच 14 जनवरी (मकर संक्रांति) को झुंझुनूं, कोटा, कोटपुतली-बहरोड़, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह और देर रात सतर्क रहने की सलाह दी है।
वहीं दूसरी तरफ नए साल की शुरुआत के साथ ही जोधपुर सहित प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बीते 13 दिन में दस दिन रात का तापमान दस डिग्री से नीचे रहा है। इससे सुबह और रात को कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिन में भी पारा 25 डिग्री से नीचे था, लेकिन पिछले दो दिन से तीखी धूप के कारण पारा 26 डिग्री को पार कर गया है, जिससे दिन में तेज जाड़े से कुछ निजात महसूस हो रही है।
मंगलवार को भी दिन में चटख धूप रही। इसके अलावा ठंडी हवा के झौंके भी लगभग बंद रहे। इससे भी शहरवासियों ने चैन की सांस ली। मौसम विभाग के अनुसार दो दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बादलों की हल्की आवाजाही होगी। इससे दिन व रात के तापमान में एक दो डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। सर्दी के स्तर में मामूली घटत बढ़त होगी।
