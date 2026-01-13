Rajasthan Govt Jobs: राजस्थान में 1 लाख पदों पर होगी सरकारी भर्ती, अब CM भजनलाल शर्मा का युवाओं से बड़ा वादा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो- पत्रिका
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं से वादा किया है कि प्रदेश में सभी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ होंगी। उन्होंने कहा कि युवा मन लगाकर पढ़ाई करें, राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। एक लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी करने, दो वर्ष के कार्यकाल में एक लाख सरकारी नौकरियां देने तथा पेपरलीक मुक्त राजस्थान बनाने का वादा पूरा होने पर मंगलवार को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बड़ी संख्या में युवा मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। इस अवसर पर युवाओं ने मुख्यमंत्री शर्मा का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए उनसे यह वादा किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा राष्ट्र निर्माता हैं। इनके परिश्रम को सही दिशा देकर ही देश और प्रदेश का तेजी से विकास संभव है। हमारी सरकार ने युवाओं को सौगात देते हुए एक लाख भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। अब युवाओं को भर्तियों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। भर्ती परीक्षाएं समय पर और निष्पक्ष होंगी, जिससे युवाओं को उनके परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर के साथ नई युवा नीति एवं रोजगार नीति भी जारी की गई है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के साथ ही स्वरोजगार एवं उद्यम में रुचि रखने वाले युवा भी लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के हर क्षेत्र में प्रगति की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' तथा 'स्वदेशी' के आह्वान को आत्मसात करते हुए युवा रोजगार प्रदाता बनकर प्रदेश के विकास में अहम योगदान दें। उन्होंने कहा कि युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। निजी क्षेत्र में दो लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।
शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपरलीक से लाखों युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए थे। हमारी सरकार ने पेपरलीक प्रकरणों से प्रदेश को मुक्ति दिलाई है। दो वर्षों में 351 परीक्षाएं बिना किसी गड़बड़ी के संपादित हुई हैं। एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और करीब एक लाख 43 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
इस मौके पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने युवा हित में लिए जा रहे निर्णयों के लिए नारे लगाकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। संवाद के दौरान एक छात्रा ने साल की शुरुआत में भर्ती कैलेंडर जारी करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि पहले युवा परीक्षाओं की तैयारी तो करते थे लेकिन परीक्षाएं समय पर नहीं होती थीं। ऐसे में परिवार वाले शादी का दबाव बनाने लगते थे। अब भर्ती कैलेंडर जारी हो गया है, तो मन लगाकर तैयारी कर सकते हैं।
