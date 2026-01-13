Rajasthan Govt Jobs: राजस्थान में 1 लाख पदों पर होगी सरकारी भर्ती, अब CM भजनलाल शर्मा का युवाओं से बड़ा वादा

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा राष्ट्र निर्माता हैं। इनके परिश्रम को सही दिशा देकर ही देश और प्रदेश का तेजी से विकास संभव है। हमारी सरकार ने युवाओं को सौगात देते हुए एक लाख भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। अब युवाओं को भर्तियों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। भर्ती परीक्षाएं समय पर और निष्पक्ष होंगी, जिससे युवाओं को उनके परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर के साथ नई युवा नीति एवं रोजगार नीति भी जारी की गई है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के साथ ही स्वरोजगार एवं उद्यम में रुचि रखने वाले युवा भी लाभान्वित होंगे।