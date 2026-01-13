Cardiac Arrest: मॉर्निंग वॉक से लेकर ड्यूटी तक, राजस्थान के पुलिसकर्मियों में घुला मौत का ‘साइलेंट प्रेशर’, जानिए कैसे

12 सितंबर 2025: जालोर में भाद्राजून थानाधिकारी महेंद्र सिंह खींची का एम्स में इलाज के दौरान निधन।

जनवरी 2025: उप निरीक्षक करणी सिंह की मॉर्निंग वॉक करते समय मौत।

21 अगस्त 2024: निरीक्षक अमित सिहाग की घर पर ही कार्डियक अरेस्ट से जान चली गई।

10 जनवरी 2026: कांस्टेबल रावल सिंह की दईजर स्थित ग्रामीण पुलिस लाइन के आवासीय क्वार्टर में मौत।

अप्रैल 2018: उप निरीक्षक महेंद्र चौधरी की पावटा सर्कल के पास ड्यूटी के दौरान मृत्यु।