Rajasthan Crime: यात्रियों से भरी बस रोककर बदमाशों ने तानी बंदूक, केबिन खुलवाकर यात्रियों को डराया, आग लगाने की धमकी देकर फरार

जोधपुर। जोधपुर ग्रामीण के शेरगढ़ थाना इलाके से बस में घुसकर बंदूक तानने का मामला सामने आया है। जैसलमेर हाईवे पर पंचायत समिति सेखाला के सामने बोलेरो कैम्पर सवार कुछ नकाबपोश युवकों ने यात्रियों से भरी निजी बस रुकवाई और हवाई फायरिंग की। दो युवक दुनाली बंदूक लेकर बस में घुस गए और चालक को जान से मारने और बस में आग लगाने की धमकियां दी। बस संचालन के बदले पांच हजार रुपए बंधी मांगी। इससे बस में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई। दोनों युवक फरार हैं।