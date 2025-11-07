Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Rajasthan Crime: यात्रियों से भरी बस रोककर बदमाशों ने तानी बंदूक, केबिन खुलवाकर यात्रियों को डराया, आग लगाने की धमकी देकर फरार

Jodhpur Bus Crime: राजस्थान के जोधपुर जिले में बदमाशों ने चलती बस रुकवाकर चालक और परिचालक के सामने दुनाली बंदूक तान दी। बस संचालन के बदलने पैसे नहीं देने पर बस में आग लगाने की धमकी दी गई।

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Nov 07, 2025

Jodhpur Bus Crime

चालक और परिचालक को धमकाता बदमाश (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। जोधपुर ग्रामीण के शेरगढ़ थाना इलाके से बस में घुसकर बंदूक तानने का मामला सामने आया है। जैसलमेर हाईवे पर पंचायत समिति सेखाला के सामने बोलेरो कैम्पर सवार कुछ नकाबपोश युवकों ने यात्रियों से भरी निजी बस रुकवाई और हवाई फायरिंग की। दो युवक दुनाली बंदूक लेकर बस में घुस गए और चालक को जान से मारने और बस में आग लगाने की धमकियां दी। बस संचालन के बदले पांच हजार रुपए बंधी मांगी। इससे बस में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई। दोनों युवक फरार हैं।

थानाधिकारी बुद्धाराम ने बताया कि जैसलमेर में बडोड़ा गांव निवासी गणपत सिंह की एक बस जैसलमेर से दिल्ली संचालित हो रही है। दिल्ली जाने के दौरान गुरुवार रात 8.49 बजे सेखाला की पंचायत समिति के सामने सुनसान हाइवे पर बोलेरो कैम्पर में सवार चार-पांच युवकों ने ओवरटेक कर यात्रियों से भरी बस रुकवाई। एक नकाबपोश ने हवाई फायर की। फिर एक अन्य युवक बस में घुसा। उसने चालक हनीफ खां व सखी मोहम्मद व परिचालक इरफान पर बंदूक तान दी और जान से मारने की धमकियां देने लगा।

बस संचालन के बदले पैसे की डिमांड

उसने बस संचालन के लिए पांच हजार रुपए बंधी मांगी। अन्यथा बस बंद करने की धमकियां दी। बाहर मौजूद बदमाश बस के चारों तरफ घूमकर आग लगाने की धमकियां देते रहे। बदमाशों ने बस के एक स्टाफ से मारपीट भी की। डराने व धमकाने के दौरान दो बदमाश खुद को बुद्धसिंह व श्रवणसिंह बता रहे थे।

गोली मारने की दी धमकी

बस मालिक का कहना है कि नकाबपोश बदमाशों ने पांच हजार रुपए बंधी न देने पर बस संचालन बंद करने की धमकियां दी। बस चलाने के बदले मासिक बंधी भी मांगी गई। बाद में बंदूक से गोली मारने की धमकियां देकर सभी बदमाश कैम्पर में सवार होकर भाग गए। चालक ने बस मालिक को सूचना दी और बस लेकर दिल्ली रवाना हो गया।

बस मालिक ने दर्ज कराई एफआईआर

बस मालिक गणपतसिंह शुक्रवार को शेरगढ़ थाने पहुंचे और खिरजा गांव निवासी श्रवणसिंह व बुद्धसिंह सोढ़ा के खिलाफ जान से मारने की धमकियां देने और अवैध वसूली के लिए धमकाने की एफआइआर दर्ज कराई है।

सामने लोड की बंदूक

वारदात से बस में सवार यात्रियों में खौफ व्याप्त हो गया। नकाबपोश युवक करीब एक मिनट तक चालक पर बंदूक ताने हुए रहा। इस दौरान उसने बंदूक को लोड भी किया और गोली मारने की धमकियां दी। बस के अंदर का दरवाजा खुलवाकर यात्रियों को भी धमकाया गया। इससे यात्री इतना डर गए कि कोई भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।

बस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात

नकाबपोश युवकों के अंधेरे में बस रुकवाने को लेकर डराने व धमकाने की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। बस में आगे व चालक के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जिसमें वॉइस भी रिकॉर्ड हुई है।

आरोपियों की तलाश जारी

'वारदात हुई है। एफआइआर दर्ज कर दोनों बदमाशों की तलाश की जा रही है। दो टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।' - भोपालसिंह लखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जोधपुर

Updated on:

07 Nov 2025 08:41 pm

Published on:

07 Nov 2025 08:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Crime: यात्रियों से भरी बस रोककर बदमाशों ने तानी बंदूक, केबिन खुलवाकर यात्रियों को डराया, आग लगाने की धमकी देकर फरार

