जयपुर की पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर की कैसे बढ़ गई 315 फीसदी संपत्ति? ACB की जांच में चौंकाने वाले खुलासे, पति जा चुके हैं जेल

गौरतलब है कि मुनेश गुर्जर इससे पहले भी विवादों में रह चुकी हैं। महापौर कार्यकाल के दौरान उन पर पट्टे जारी करने के एवज में रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। इसी प्रकरण में एसीबी ने उनके पति सुशील गुर्जर को दो साल पहले दो लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उस समय इनके घर से 40 लाख रुपए नकद और पट्टों से जुड़ी कई फाइलें बरामद हुई थीं। बताया गया कि रिश्वत का लेन-देन घर से ही होता था। इस मामले में कई महीनों तक सुशील गुर्जर जयपुर की सेंट्रल जेल में बंद था।