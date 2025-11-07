Police Raid: अचानक हाइवे की होटलों में पहुंची राजस्थान पुलिस तो मच गया हड़कंप, इस हाल में मिले MP-UP के 5 युवक-युवती

Police Action On Highway Hotels: लाडनूं स्थानीय पुलिस ने गुरुवार को हाइवे पर स्थित होटलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया। शहर और आसपास के क्षेत्र में स्थित होटलों में अवैध गतिविधियों के संचालन की जानकारी लंबे समय से मिल रही थी जिसमें देह व्यापार जैसी गतिविधियों का संचालन होने की आशंका जताई जा रही थी।