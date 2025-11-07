Police Raid: अचानक हाइवे की होटलों में पहुंची राजस्थान पुलिस तो मच गया हड़कंप, इस हाल में मिले MP-UP के 5 युवक-युवती

हाईवे स्थित होटल से संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार युवक-युवतियां (फोटो: पत्रिका)
Police Action On Highway Hotels: लाडनूं स्थानीय पुलिस ने गुरुवार को हाइवे पर स्थित होटलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया। शहर और आसपास के क्षेत्र में स्थित होटलों में अवैध गतिविधियों के संचालन की जानकारी लंबे समय से मिल रही थी जिसमें देह व्यापार जैसी गतिविधियों का संचालन होने की आशंका जताई जा रही थी।
इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि कई बार जिला कलक्टर से लेकर अन्य अधिकारियों से कार्रवाई की मांग कर चुके थे। कलक्टर द्वारा जनसुनवाई में भी यह मामला उठाया गया था जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने होटलों पर दबिश दी थी लेकिन पहले से सूचना मिलने के कारण पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था।
हालांकि पुलिस ने होटल संचालकों को चेतावनी दी थी कि इस प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरुवार को थानाधिकारी महेन्द्र सिंह पालावत के नेतृत्व में पुलिस ने अचानक छापेमारी की।
इस दौरान आसोटा और डाबड़ी पुलिया के पास कार्रवाई की गई जहां से पुलिस ने दो युवतियों और तीन युवकों को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में गोपाल राम पुत्र पूर्णमल दर्जी नलिया बास सुजानगढ़, देवीलाल पुत्र गीगराज जाट निवासी जाजोद, शहजाद पुत्र बाबू खान निवासी सुमेरपुर उत्तर प्रदेश और दो युवतियां रतनगढ़ और मध्यप्रदेश से शामिल हैं।
पुलिस ने पूछताछ की लेकिन आरोपियों से संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। गिरफ्तार किए गए सभी पांच आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
नागौर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग