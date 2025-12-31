31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur: लग्जरी कार में जला नागौर का किसान, हाथ-पैर की उंगलियां हुईं अलग, परिजन बोले- मर्डर हुआ

संदिग्ध हालात में किसान की हत्या कर कार सहित जला देने के मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी और खुलासे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर शव लेने से इनकार कर दिया।

3 min read
Google source verification

नागौर

image

Rakesh Mishra

Dec 31, 2025

Murder, Murder in Nagaur, Murder in Rajasthan, Farmer Murder, Farmer Murder in Nagaur, Rajasthan Murder, Nagaur News, मर्डर, मर्डर इन नागौर, मर्डर इन राजस्थान, किसान का मर्डर, नागौर में किसान का मर्डर, राजस्थान मर्डर, नागौर न्यूज

मृतक जेठाराम बिड़ियासर। फाइल फोटो- पत्रिका

लाडनूं। तहसील क्षेत्र में युवक की संदिग्ध हालात में हत्या कर लग्जरी कार सहित जला देने के सनसनीखेज मामले ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण लाडनूं राजकीय अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए और शव लेने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जब तक हत्या का खुलासा नहीं होता और दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे।

मृतक की पहचान रताऊ निवासी जेठाराम बिड़ियासर (45) के रूप में हुई है, जिनकी गाड़ी सींवा-रताऊ मार्ग पर जली हुई अवस्था में मिली थी। घटनास्थल की परिस्थितियों और जले शव की स्थिति ने हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की आशंका को और गहरा कर दिया है। इस संबंध में मृतक के भतीजे जगदेव राम पुत्र रामदेव राम बिड़ियासर ने निंबी जोधा थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

रिपोर्ट के अनुसार 30 दिसंबर को दोपहर करीब 3.45 बजे किसान जेठाराम अपनी गाड़ी लेकर रताऊ गांव से डीडवाना की ओर रवाना हुए थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। इसी दौरान ग्रामीणों से सूचना मिली कि रताऊ से सींवा जाने वाले मार्ग पर एक गाड़ी जल रही है और उसके भीतर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को अवगत कराया। कार की नंबर प्लेट के आधार पर वाहन की पहचान जेठाराम की गाड़ी के रूप में हुई। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंची।

आधे जले शव के अवशेष एकत्र किए

घटनास्थल पर जली हुई गाड़ी और उसमें मिले जले शव के अवशेषों को देखकर परिजनों ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से वाहन सहित जलाने की आशंका जताई। सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र सिंह चारण, निंबी जोधा थानाधिकारी सिद्धार्थ प्रजापत पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे।

दमकल की सहायता से आग को पूरी तरह बुझाया गया। पुलिस ने गाड़ी से आधे जले शव के अवशेष एकत्र कर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जलने से शव के हाथ-पैर की उंगलियां अलग हो चुकी थीं।

शव आगे की दोनों सीटों के बीच मिला

ग्रामीणों ने बताया कि शव गाड़ी की आगे की दोनों सीटों के बीच पड़ा मिला, जबकि सिर का हिस्सा गियर के पास टिका हुआ था और एक दरवाजा खुला हुआ था। इससे मामला और अधिक संदिग्ध प्रतीत हो रहा है।

घटनास्थल सींवा-रताऊ मार्ग पर ऊंचाई वाले स्थान पर है, जहां कार करीब 25 फीट पीछे की ओर रिवर्स अवस्था में बाड़ से टकराई हुई मिली। गाड़ी का इंजन हिस्सा अपेक्षाकृत सुरक्षित था, जबकि चारों टायर और बॉडी पूरी तरह जल चुकी थी। इन परिस्थितियों ने हत्या की आशंका को और मजबूत कर दिया है।

आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना

घटना की जानकारी फैलते ही बुधवार सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण लाडनूं राजकीय अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्र हो गए और धरने पर बैठ गए। ग्रामीण आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े रहे।

दिनभर पुलिस और ग्रामीणों के बीच समझाइश का दौर चलता रहा, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। प्रशासन की ओर से तहसीलदार अनिरुद्ध देव पांडे, डीएसपी जितेंद्र चारण सहित अन्य अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों से वार्ता की।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बाकलिया गांव के ओमप्रकाश सारण हत्याकांड का मामला भी कई साल से लंबित है और अब तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। धरने में पूर्व प्रधान हनुमानराम कासनिया, रताऊ के पूर्व सरपंच श्रीराम साख, युवा नेता विकास बुरड़क, सुरजाराम भाकर, पंचायत समिति सदस्य श्रीराम खीचड़ सहित अनेक लोग मौजूद रहे। दोपहर बाद भाजपा नेता करणी सिंह भी मौके पर पहुंचे। समाचार लिखे जाने तक ग्रामीण पोस्टमार्टम के लिए सहमत नहीं हुए थे।

यह वीडियो भी देखें

इनका कहना है

पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम से जांच को मजबूती मिलेगी, इसलिए ग्रामीणों से सहयोग की अपील की गई है। पुलिस ने संदिग्ध हत्या का मामला दर्ज कर मोबाइल कॉल डिटेल सहित विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है।

  • जितेंद्र चारण, पुलिस उपाधीक्षक

ये भी पढ़ें

Weather Alert: जोधपुर में पश्चिमी विक्षोभ का दिखा असर, बारिश से भीगा शहर, कड़ाके की सर्दी का अलर्ट
जोधपुर
Weather Alert, Rajasthan Weather Alert, Jaipur Weather Alert, Bikaner Weather Alert, Ajmer Weather Alert, Rain Alert, Rain Alert in Rajasthan, IMD Rain Alert, Rain Alert in Rajasthan, Rain Alert in Jodhpur, Rain Alert in Ajmer, Rain Alert in Bikaner, 31 December Rain Alert, 1 January Rain Alert, Meteorological Department, 5 Day Weather Report, January Rain Alert, January Winter Alert, Cold Wave, Fog, वेदर अलर्ट, राजस्थान वेदर अलर्ट, जयपुर वेदर अलर्ट, बीकानेर वेदर अलर्ट, अजमेर वेदर अलर्ट, रेन अलर्ट, रेन अलर्ट इन राजस्थान, आईएमडी रेन अलर्ट, रेन अलर्ट इन राजस्थान, रेन अलर्ट इन जोधपुर, रेन अलर्ट इन अजमेर, रेन अलर्ट इन बीकानेर, 31 दिसंबर रेन अलर्ट, 1 जनवरी रेन अलर्ट, मौसम विभाग, 5 डे वेदर रिपोर्ट, जनवरी रेन अलर्ट, जनवरी सर्दी अलर्ट, शीतलहर, कोहरा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 08:21 pm

Published on:

31 Dec 2025 07:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Nagaur: लग्जरी कार में जला नागौर का किसान, हाथ-पैर की उंगलियां हुईं अलग, परिजन बोले- मर्डर हुआ

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई

कुछ लोगों ने समझाइश के बाद खुद ही अतिक्रमण हटा लिया
नागौर

पशुपालन विभाग की ओर से सेक्स सॉर्टेड सीमन की डोज का हो रहा वितरण

कृत्रिम गर्भाधान
नागौर

सीटी स्केन के बाद अब सोनोग्राफी जांच की सुविधा भी बिगड़ी

JLN hospital nagaur
नागौर

जोधपुर और नागौर से आने वाले लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, खींवसर में फोरलेन-बाइपास का निर्माण शुरू

नागौर

विभाग का नियम, पर पालना नहीं करते ठेकेदार

road
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.