Nagaur: लग्जरी कार में जला नागौर का किसान, हाथ-पैर की उंगलियां हुईं अलग, परिजन बोले- मर्डर हुआ

रिपोर्ट के अनुसार 30 दिसंबर को दोपहर करीब 3.45 बजे किसान जेठाराम अपनी गाड़ी लेकर रताऊ गांव से डीडवाना की ओर रवाना हुए थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। इसी दौरान ग्रामीणों से सूचना मिली कि रताऊ से सींवा जाने वाले मार्ग पर एक गाड़ी जल रही है और उसके भीतर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को अवगत कराया। कार की नंबर प्लेट के आधार पर वाहन की पहचान जेठाराम की गाड़ी के रूप में हुई। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंची।