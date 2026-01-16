16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar Accident: एक ही परिवार की 5 महिलाओं का एक साथ होगा अंतिम संस्कार, विदेश से आएंगे बेटे

Sikar Car Accident: फतेहपुर कस्बे में हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार की 7 महिलाओं की जान चली गई। गुरुवार को दो शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि अन्य पांच महिलाओं का अंतिम संस्कार उनके विदेश से लौटे रिश्तेदारों के आने के बाद किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Jan 16, 2026

Sikar-Accident-1-1

फोटो: पत्रिका

7 Women Died In Sikar Road Accident: फतेहपुर कस्बे के सदर थाना इलाके में बुधवार शाम को हुए सड़क हादसे में मृतक 7 महिलाओं में से दो महिलाओं का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। एक ही परिवार की 5 महिलाओं का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने राजकीय धानुका अस्पताल के मुर्दाघर में रखे छह शवों का पोस्ट मार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किए।

एक महिला की मौत जयपुर में होने के चलते उसका पोस्टमार्टम जयपुर में करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। घर पर पांचों भाइयों के बच्चे एवं दो भाइयों की पत्नियों को अभी तक पूरे हादसे की जानकारी नहीं दी गई है। उन्हें सिर्फ मोहनी देवी की मौत की सूचना है एवं अन्य के घायल होने की सूचना है। ऐसे में पोस्टमार्टम के बाद भी शव परिजन घर लेकर नहीं गए। परिजन एवं मौहल्ले के लोग राजकीय धानुका अस्पताल की मोर्चरी में शव रखकर बैठे रहे।

गुरुवार को मोहनी की बेटी इन्द्रा पत्नी एवं पत्नी सत्यनारायण का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। दोनों के शव जब घर पहुंचे तो घरों में कोहराम मच गया।

संतोष का अंतिम संस्कार फतेहपुर में और पति और बेटे के दुबई से लौटने पर इंद्रा का अंतिम संस्कार फतेहपुर के पास खुड़ी गांव में किया गया। जबकि मोहिनी, आशा, चंदा, बरखा और तुलसी का अंतिम संस्कार ललित के बड़े भाई ओमप्रकाश और राकेश के सऊदी से वापस लौटने पर किया जाएगा। ओमप्रकाश और राकेश सऊदी अरब से रवाना हो गए है, शुक्रवार को सुबह तक फतेहपुर पहुंच जाएंगे।

हर किसी का दहल गया दिल

मोहनी देवी के परिवार में हुए हादसे ने परिवार एवं मोहल्लेवासियों के दिल को दहला दिया। दिनभर हर कोई रूंधे गले से हादसे की चर्चा कर रहा था तो गला भर आ रहा था। हादसे के मंजर को याद कर बार बार रोना आ रहा था। हादसे की भयावहता देखकर तो रूह काम उठ रही थी।

21 जनवरी को विदेश जाने वाला था ललित

मोहनी देवी के तीन बेटे ओमप्रकाश, राकेश एवं ललित सउदी अरब में नौकरी करते है। राकेश कई दिनों से सउदी अरब में था। ओमप्रकाश 20 दिन पहले ही छुट्टी पूरी करके विदेश गया था। वहीं ललित भी 21 जनवरी को विदेश जाने वाला था।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Jaipur Traffic : जयपुर पुलिस ने चेताया, सावधान…जरूरी काम हो तभी घर से निकलें, जानें क्या है मामला?
जयपुर
Army Day parade and JLF inauguration today Jaipur Traffic be advised only leave home if absolutely necessary

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 11:04 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar Accident: एक ही परिवार की 5 महिलाओं का एक साथ होगा अंतिम संस्कार, विदेश से आएंगे बेटे

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सर्दी में डबल अटैक: वायरल के साथ बच्चों में आई फ्लू का कहर

सीकर

Sikar: एक साथ मां, भाभी और पत्नी का शव देखकर स्तब्ध हुआ युवक, कांपते हाथों से पहुंचाया अस्पताल, दर्दनाक हादसे में 7 महिलाओं की मौत

Sikar-Accident-
सीकर

सीकर में भीषण हादसा; कार और ट्रक की भिड़ंत, 6 महिलाओं की मौत, दाह संस्कार में शामिल होकर लौट रहा था परिवार

सीकर

जिस बेटे को अपनी किडनी देकर मौत के मुंह से खींचा, उसी ने दुनिया छोड़ दी; झकझोर देगी संती देवी की कहानी

सीकर

जयपुर की युवती के साथ हैवानियत: पहले अश्लील फोटो व वीडियो बनाया, फिर किया बलात्कार

Gang Rape Case
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.