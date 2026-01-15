Sikar: एक साथ मां, भाभी और पत्नी का शव देखकर स्तब्ध हुआ युवक, कांपते हाथों से पहुंचाया अस्पताल, दर्दनाक हादसे में 7 महिलाओं की मौत

हरसावा हादसे में एक पल में मां की ममता, बेटी की मुस्कान और दो बहुओं सहित सात महिलाओं की गृहस्थी उजड़ने से पूरा गांव स्तब्ध व निशब्द हो गया। घटना की सूचना के बाद से परिवार में मातम छा गया तो मकर सक्रांति की मौज—मस्ती के बीच गांव में अचानक माहौल मौन में बदल गया। जहां कुछ देर पहले पर्व की खुशियां थीं, वहां खौफनाक खामोशी छा गई। हर कोई मोहनी देवी के घर को देखकर ही सहम रहा था। दबे स्वर में कोई सभी महिलाओं को एक ही कार में नहीं बिठाने पर हादसे से बचने की कल्पना कर रहा था तो महिलाओं से रौनक परिवार में नजर लगने की बातें भी जहां-तहां होती रही।