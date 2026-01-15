जयपुर में पतंगबाजी बनी काल: 2 परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़, अर्पित की नाले में गिरकर मौत, धीर की सांस नली और खून की नसें कटीं

हादसे की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां पिंकी का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटे का नाम लेते ही वह बार-बार बेहोश हो रही थी, घर के लोग किसी तरह उसे संभालने में जुटे रहे। तीन साल का छोटा भाई वेद बार-बार अपने बड़े भैया को ढूंढता रहा, जिसे देखकर हर आंख नम हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बालक को नाले से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।