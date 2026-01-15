Hardik Pandya Kite Flying: मकर संक्रांति पर जयपुर में पतंगबाजी करते दिखे हार्दिक पांड्या, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी रहीं साथ

Cricketer Hardik Pandya Jaipur Kite Flying (Patrika Photo)
Cricketer Hardik Pandya Jaipur Kite Flying: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मकर संक्रांति के मौके पर जयपुर में नजर आए। शहर में एक निजी आयोजन के दौरान हार्दिक ने करीब चार घंटे तक पतंगबाजी का आनंद लिया।
बता दें कि इस दौरान उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी मौजूद रहीं। दोनों को जयपुर की छतों पर पारंपरिक अंदाज में पतंग उड़ाते देखा गया, जिसका वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।
बताया जा रहा है कि हार्दिक अपने एक करीबी दोस्त की मकर संक्रांति पार्टी में शामिल होने जयपुर आए थे। खास बात यह है कि हार्दिक के बिजनेस पार्टनर भी जयपुर में रहते हैं, जिसके चलते उनका शहर से जुड़ाव पहले से रहा है। दिन में पतंगबाजी के बाद रात को उन्होंने आतिशबाजी का नजारा भी देखा और दोस्तों के साथ त्योहार का जश्न मनाया।
हार्दिक पांड्या के साथ नजर आईं माहिका शर्मा को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। माहिका एक उभरती हुई मॉडल हैं और फिटनेस व योगा को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर योगा पोज और वर्कआउट से जुड़ी तस्वीरें खूब पसंद की जाती हैं।
हार्दिक के साथ उनके रिश्ते की खबरें पिछले कुछ समय से सुर्खियों में हैं। हालांकि, दोनों ने इस पर औपचारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। जयपुर में हार्दिक की यह सादगी भरी मौजूदगी फैंस के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी रही।
गुलाबी नगर में पतंगबाजी को लेकर जयपुराइट्स का ही नहीं, बल्कि विदेशी सैलानियों के साथ सेलेब्रेटीज का भी उत्साह देखने को मिला। फेमस टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की स्टार कास्ट बुधवार को हवामहल के सामने पतंगबाजी करती नजर आई।
दरअसल, यहां शो की शूटिंग चल रही थी और टीम पतंगबाजी का भी आनंद उठा रही थी। प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने कहा कि शादी को लेकर पोपटलाल और बबली के बीच पतंग काटने की अनोखी शर्त लगती है।
पत्रिका से खास बातचीत में टीवी कलाकार श्याम पाठक (किरदार पोपटलाल) ने कहा कि गुलाबी नगर की पतंगबाजी बहुत फेमस है, इसलिए यहां शूटिंग करने आए हैं। इस दौरान रूपा रतन परिवार और टप्पू सेना भी नजर आई।
