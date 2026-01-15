15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Hardik Pandya Kite Flying: मकर संक्रांति पर जयपुर में पतंगबाजी करते दिखे हार्दिक पांड्या, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी रहीं साथ

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या मकर संक्रांति पर जयपुर पहुंचे। वे दोस्त की पार्टी में शामिल हुए और करीब चार घंटे तक पतंगबाजी की। इस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी साथ नजर आईं। रात को दोनों ने आतिशबाजी का भी आनंद लिया।

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 15, 2026

Cricketer Hardik Pandya Jaipur Kite Flying

Cricketer Hardik Pandya Jaipur Kite Flying (Patrika Photo)

Cricketer Hardik Pandya Jaipur Kite Flying: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मकर संक्रांति के मौके पर जयपुर में नजर आए। शहर में एक निजी आयोजन के दौरान हार्दिक ने करीब चार घंटे तक पतंगबाजी का आनंद लिया।

बता दें कि इस दौरान उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी मौजूद रहीं। दोनों को जयपुर की छतों पर पारंपरिक अंदाज में पतंग उड़ाते देखा गया, जिसका वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

बताया जा रहा है कि हार्दिक अपने एक करीबी दोस्त की मकर संक्रांति पार्टी में शामिल होने जयपुर आए थे। खास बात यह है कि हार्दिक के बिजनेस पार्टनर भी जयपुर में रहते हैं, जिसके चलते उनका शहर से जुड़ाव पहले से रहा है। दिन में पतंगबाजी के बाद रात को उन्होंने आतिशबाजी का नजारा भी देखा और दोस्तों के साथ त्योहार का जश्न मनाया।

हार्दिक पांड्या के साथ नजर आईं माहिका शर्मा को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। माहिका एक उभरती हुई मॉडल हैं और फिटनेस व योगा को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर योगा पोज और वर्कआउट से जुड़ी तस्वीरें खूब पसंद की जाती हैं।

हार्दिक के साथ उनके रिश्ते की खबरें पिछले कुछ समय से सुर्खियों में हैं। हालांकि, दोनों ने इस पर औपचारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। जयपुर में हार्दिक की यह सादगी भरी मौजूदगी फैंस के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी रही।

हवामहल के सामने पतंगबाजी करती नजर आईं स्टारकास्ट

गुलाबी नगर में पतंगबाजी को लेकर जयपुराइट्स का ही नहीं, बल्कि विदेशी सैलानियों के साथ सेलेब्रेटीज का भी उत्साह देखने को मिला। फेमस टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की स्टार कास्ट बुधवार को हवामहल के सामने पतंगबाजी करती नजर आई।

दरअसल, यहां शो की शूटिंग चल रही थी और टीम पतंगबाजी का भी आनंद उठा रही थी। प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने कहा कि शादी को लेकर पोपटलाल और बबली के बीच पतंग काटने की अनोखी शर्त लगती है।

पत्रिका से खास बातचीत में टीवी कलाकार श्याम पाठक (किरदार पोपटलाल) ने कहा कि गुलाबी नगर की पतंगबाजी बहुत फेमस है, इसलिए यहां शूटिंग करने आए हैं। इस दौरान रूपा रतन परिवार और टप्पू सेना भी नजर आई।

Jaipur Literature Festival: सर्द हवाओं में घुलेगा दुनियाभर के विचारों और शब्दों का रंग, 5 दिवसीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आज से
जयपुर
Jaipur Literature Festival

Published on:

15 Jan 2026 04:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Hardik Pandya Kite Flying: मकर संक्रांति पर जयपुर में पतंगबाजी करते दिखे हार्दिक पांड्या, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी रहीं साथ

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Weather News: बदल रहा मौसम का मिजाज, राजस्थान में 19 और 20 जनवरी को बारिश के आसार, 8 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

Weather News
जयपुर

जयपुर में पतंगबाजी बनी काल: 2 परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़, अर्पित की नाले में गिरकर मौत, धीर की सांस नली और खून की नसें कटीं

Accident during kite flying in Jaipur
जयपुर

पंडित धीरेंद्र शास्त्री जयपुर पहुंचे, नींदड़ रामकथा में स्वामी रामभद्राचार्य के सानिध्य में हनुमत लीला पर देंगे प्रवचन

Dhirendra Shastri
जयपुर

Indian Army Day: आज इतिहास लिखेगा जयपुर, पहली बार आर्मी कैंट से बाहर सेना दिवस परेड, कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल

Indian Army Day Jaipur
जयपुर

Jaipur Literature Festival: सर्द हवाओं में घुलेगा दुनियाभर के विचारों और शब्दों का रंग, 5 दिवसीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आज से

Jaipur Literature Festival
जयपुर
