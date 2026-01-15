Hardik Pandya Kite Flying: मकर संक्रांति पर जयपुर में पतंगबाजी करते दिखे हार्दिक पांड्या, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी रहीं साथ

बताया जा रहा है कि हार्दिक अपने एक करीबी दोस्त की मकर संक्रांति पार्टी में शामिल होने जयपुर आए थे। खास बात यह है कि हार्दिक के बिजनेस पार्टनर भी जयपुर में रहते हैं, जिसके चलते उनका शहर से जुड़ाव पहले से रहा है। दिन में पतंगबाजी के बाद रात को उन्होंने आतिशबाजी का नजारा भी देखा और दोस्तों के साथ त्योहार का जश्न मनाया।