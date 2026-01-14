Makar Sankranti: जयपुर में मकर संक्रांति पर दिनभर पतंगें थिरकीं, शाम पटाखों ने लगाए ठुमके, CM भजनलाल ने जलमहल पर उड़ाई पतंग

वहीं, सुबह दान पुण्य के लिहाज से लोगों ने गायों को चारा और गुड़़ खिलाया। गलता सहित अन्य जलाशयों में लोगों ने डुबकी लगाकर दान पुण्य किया। वहीं, महिलाओं ने 14 वस्तुएं दान कीं। चारदीवारी के कई बाजार भी बंद रहे। युवाओं ने पतंगबाजी के नजारों को मोबाइल में कैद कर रील्स, वीडियो और सेल्फी सोशल नेटवर्क पर साझा किया।