भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है: आचार्य श्री वर्धमान सागर, मोबाइल के दुष्परिणामों से सावधान रहने की दी सलाह

धर्मसभा को संबोधित करते हुए आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज ने कहा कि प्रताप नगर में पहली बार इतने बड़े संघ का प्रवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि भगवान वितरागी होते हैं और उनके दर्शन से मन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन हमेशा विनयपूर्वक, शांत मन और एकाग्रता के साथ करने चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है।