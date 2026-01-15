Jaipur Traffic : जयपुर पुलिस ने चेताया, सावधान…जरूरी काम हो तभी घर से निकलें, जानें क्या है मामला?

फाइल फोटो पत्रिका
Jaipur Traffic : जयपुर में आज गुरुवार को शहर में एक साथ कई बड़े राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होने के कारण यातायात व्यवस्था पर भारी दबाव रहेगा। पुलिस की आमजन को सलाह है कि यदि अत्यंत आवश्यक कार्य न हो तो सड़क पर निकलने से बचें, क्योंकि शहर के अधिकांश क्षेत्रों में जाम की स्थिति बनी रह सकती है।
पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि जगतपुरा में आर्मी-डे परेड होगी। इसके बाद जेएलएन मार्ग पर एक होटल में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (जेएलएफ) का उद्घाटन होगा। वहीं जयपुर एयरपोर्ट से सीकर रोड स्थित नींदड़ आवासीय योजना तक राष्ट्रपति की प्रस्तावित विजिट की रिहर्सल की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जयपुर दौरा और शाम को एसएमएस स्टेडियम में शौर्य संध्या का भव्य आयोजन प्रस्तावित है।
यातायात संचालन को सुचारु बनाए रखने के लिए कई स्थानों पर डायवर्जन लागू किए गए हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि 15 व 16 जनवरी को केवल अतिआवश्यक होने पर ही बाहर निकलें और पुलिस की ओर से बताए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।
आर्मी डे परेड-2026 के मुख्य समारोह की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा खुद राजस्थान के महानिदेशक पुलिस (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने लिया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल, स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश सहित अन्य सीनियर अधिकारी भी उपस्थित रहे। कमिश्नर ने डीजीपी को परेड देखने वालों के लिए वीवीआईपी सहित आमजन तक के सभी ब्लॉकों की सुरक्षा की जानकारी दी।
कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजीव पचार को सौंपी गई है। आर्मी डे परेड व सेना के अन्य कार्यक्रमों को लेकर कमिश्नरेट में तीन हजार पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग