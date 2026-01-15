Jaipur Traffic : जयपुर पुलिस ने चेताया, सावधान…जरूरी काम हो तभी घर से निकलें, जानें क्या है मामला?

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि जगतपुरा में आर्मी-डे परेड होगी। इसके बाद जेएलएन मार्ग पर एक होटल में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (जेएलएफ) का उद्घाटन होगा। वहीं जयपुर एयरपोर्ट से सीकर रोड स्थित नींदड़ आवासीय योजना तक राष्ट्रपति की प्रस्तावित विजिट की रिहर्सल की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जयपुर दौरा और शाम को एसएमएस स्टेडियम में शौर्य संध्या का भव्य आयोजन प्रस्तावित है।