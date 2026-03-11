कक्षा एक से आठ तक रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू, राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में लाटरी से होगा चयन

ऐसे चलेगा प्रवेश कार्यक्रम

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर (Director of Secondary Education Rajasthan Bikaner) के अनुसार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम (Mahatma Gandhi Government School English Medium) सत्र 2026-27 प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए समय सारिणी बना दी गई है जिसके क्रम में 11 मार्च को विज्ञप्ति जारी करने के साथ 14 मार्च से प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, आवेदन करने की प्रक्रिया 23 मार्च तक जारी रहेगी। 24 मार्च को प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदनों की सूची तथा कक्षावार रिक्तियों की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। 25 मार्च को लाटरी निकाली जाएगी। 27 मार्च को लाटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। 28 मार्च का प्रवेश कार्य होगा। इसके बाद स्कूलों में शिक्षण कार्य 1 अप्रेल से प्रारंभ होगा।