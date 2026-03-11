सुजानगढ़ में 31 हजार 200 अफीम के पौधे बरामद, 20 घंटे चली कार्रवाई, खेत मालिक को किया गिरफ्तार

11 में से 2 बीघा जमीन पर कर रखी थी खेती

मामले में पुलिस ने खेत का सत्यापन कराने के लिए कानूता से पटवारी मुकेश गोदारा को मौके पर बुलाया। संबंधित खेत लाडनूं मार्ग पर पूर्व दिशा में करीब दो किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां आमजन का आवागमन नहीं के बराबर है। जानकारी के अनुसार आरोपी सांवताराम के कुल 11 बीघा खेत हैं, जिनमें से करीब 2 बीघा जमीन पर अफीम की अवैध खेती की जा रही थी। जानकार सूत्रों के मुताबिक अफीम का बाजार मूल्य करीब डेढ़ लाख रुपए प्रति किलो बताया जाता है, हालांकि पुलिस व नारकोटिक्स विभाग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया ने बताया कि कार्रवाई में एसआई गीता रानी, एएसआई राजकुमार, हैड कांस्टेबल महेंद्रसिंह, सिपाही यशपाल, जयराम, प्रेमाराम, केसरदेव और रतनलाल शामिल रहे।