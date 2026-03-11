11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

सुजानगढ़ में 31 हजार 200 अफीम के पौधे बरामद, 20 घंटे चली कार्रवाई, खेत मालिक को किया गिरफ्तार

सभी पौधों को उखाड़कर गिनती की गई, तौलकर 78 कट्टों में भरकर सील किया गया। कार्रवाई सोमवार को मुखबिर की सूचना मिलने के बाद शुरू हुई। पुलिस की टीम खेत पर पहुंची और सत्यापन के बाद कार्रवाई प्रारंभ की।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Mar 11, 2026


सुजानगढ़. चूरू जिले में अवैध अफीम खेती का अब तक का सबसे बड़ा मामला सदर पुलिस ने पकड़ा है। भासीना गांव में करीब दो बीघा जमीन पर 31 हजार 200 अफीम के पौधे पाए गए। पुलिस ने खेत मालिक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया ने बताया कि भासीना गांव निवासी सांवताराम (45) पुत्र भागुराम जाट के खेत में अफीम की अवैध खेती (Illegal cultivation of opium) की जा रही थी। खेत में करीब दो बीघा जमीन पर कुल 31 हजार 200 पौधे मिले, जिनका कुल वजन 2,696 किलो 340 ग्राम निकला।

सभी पौधों को उखाड़कर गिनती की गई, तौलकर 78 कट्टों में भरकर सील किया गया। कार्रवाई सोमवार को मुखबिर की सूचना मिलने के बाद शुरू हुई। पुलिस की टीम खेत पर पहुंची और सत्यापन के बाद कार्रवाई प्रारंभ की। अफीम के पौधों को एक-एक कर उखाड़ने, गिनती करने, तौलने, प्लास्टिक थैलियों में भरने और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने में करीब 20 घंटे लग गए। मंगलवार सुबह तक पुलिस जवान इस कार्य में जुटे रहे।

जब पुलिस के जवान खेत में पौधे उखाड़ रहे थे, तब बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई देखकर हैरान रह गए। शुरुआती वीडियोग्राफी के दौरान एक व्यक्ति ने पुलिस से कहा कि वह प्रधानजी से बात करवा देता है, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि किसी से कोई बात नहीं की जाएगी और कार्रवाई जारी रखी।

आरोपी कई सालों से कर रहा था खेती
पुलिस ने बताया कि अफीम के पौधे खेत में बोई गई अन्य फसल के बीच लगाए गए थे, ताकि किसी को संदेह न हो। बरामद पौधों को दो पिकअप गाड़ियों में भरकर मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे कानूता पुलिस चौकी से पुलिस थाना लाया गया। ग्रामीणों के अनुसार बरामद अफीम की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपए हो सकती है, हालांकि पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने आधिकारिक रूप से इसकी कीमत नहीं बताई है। चर्चा है कि आरोपी सांवताराम पिछले कई वर्षों से छोटे स्तर पर इस काम में लगा हुआ था।

जानकारी के अनुसार सांवताराम ढाणी में अकेला रहता है, जबकि उसके पिता गांव में रहते हैं। उसका बड़ा भाई विदेश में काम करता है। मामले की आगे की जांच कोतवाली थानाधिकारी बेगाराम मीणा कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार भासीना में मिले अफीम के पौधों की गुणवत्ता और आकार काफी बेहतर है। पौधों की लंबाई करीब चार से साढ़े चार फीट और डोडों का आकार सामान्य से लगभग डेढ़ गुना बड़ा पाया गया, जो आमतौर पर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में होने वाली अफीम खेती से भी बेहतर बताया जा रहा है।

11 में से 2 बीघा जमीन पर कर रखी थी खेती
मामले में पुलिस ने खेत का सत्यापन कराने के लिए कानूता से पटवारी मुकेश गोदारा को मौके पर बुलाया। संबंधित खेत लाडनूं मार्ग पर पूर्व दिशा में करीब दो किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां आमजन का आवागमन नहीं के बराबर है। जानकारी के अनुसार आरोपी सांवताराम के कुल 11 बीघा खेत हैं, जिनमें से करीब 2 बीघा जमीन पर अफीम की अवैध खेती की जा रही थी। जानकार सूत्रों के मुताबिक अफीम का बाजार मूल्य करीब डेढ़ लाख रुपए प्रति किलो बताया जाता है, हालांकि पुलिस व नारकोटिक्स विभाग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया ने बताया कि कार्रवाई में एसआई गीता रानी, एएसआई राजकुमार, हैड कांस्टेबल महेंद्रसिंह, सिपाही यशपाल, जयराम, प्रेमाराम, केसरदेव और रतनलाल शामिल रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 12:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / सुजानगढ़ में 31 हजार 200 अफीम के पौधे बरामद, 20 घंटे चली कार्रवाई, खेत मालिक को किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कक्षा एक से आठ तक रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू, राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में लाटरी से होगा चयन

Online applications for free admission to private schools in MP begin March 13
खास खबर

Churu: बारात में दूल्हे के बड़े भाई और फोटोग्राफर की दर्दनाक मौत, मातम में बदली शादी की खुशियां

Churu Accident
चूरू

Rsmssb Grade 4 Result: 11 मार्च से होंगे दस्तावेज सत्यापित, सात चरण में चलेगा कार्यक्रम

Rajasthan 4th Grade Document Verification
चूरू

Churu : बीत गया शैक्षिक सत्र, हो गई परीक्षा, फिर भी छात्राओं को नहीं मिली साइकिल

चूरू

Rajasthan News : चूरू स्टेडियम को मिली नई पहचान, सीएम भजनलाल ने इस 'बहादुर फौजी' का दिया नाम

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.