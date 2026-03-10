चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती : 11 मार्च से होंगे दस्तावेज सत्यापित, सात चरण में चलेगा कार्यक्रम

अभ्यर्थियों के लिए जारी किए गए निर्देशों के क्रम में दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को मूल आवेदन पत्र, विस्तृत आनलाइन आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र ( स्क्रूटनी फार्म) की दो प्रतियां स्वयं हस्ताक्षरित अपलोड किए शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक दस्तावेज , निवास व जाति प्रमाण पत्र ,शपथ पत्र, दो रंगीन पासपोर्ट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज के दो सेट को फाइल कवर में नत्थी करना है। समस्त आवश्यक दस्तावेज की मूल प्रतियां भी साथ मे लानी है। अन्य जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट को देखा जा सकता है।