10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती : 11 मार्च से होंगे दस्तावेज सत्यापित, सात चरण में चलेगा कार्यक्रम

चूरू संभाग को 18012 अभ्यर्थियों का आंवटन दस्तावेज सत्यापन के लिए हुआ है जिसके क्रम में प्रति दिन 750 अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच व सत्यापन कार्य किया जाएगा। प्रत्येक दल को एक दिन में 25 अभ्यर्थियों का लक्ष्य दिया गया है।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Mar 10, 2026

Rajasthan 4th Grade Document Verification

Rajasthan 4th Grade Document Verification(Image-Freepik)


चूरू. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 (Class IV Employees Recruitment 2024) पात्रता जांच तथा दस्तावेज सत्यापन का कार्य 11 मार्च से शुरू होगा। संयुक्त निदेशक शिक्षा संभाग चूरू के निर्देशन में चूरू के राजकीय गोपीराम गोयनका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी। संयुक्त निदेशक संगीता मानवी के बताया कि दस्तावेज सत्यापन के लिए 30 दल गठित किए गए है जिसमें प्राचार्य स्तर के कार्मिक को दल प्रभारी बनाया गया है।

चूरू संभाग को 18012 अभ्यर्थियों का आंवटन दस्तावेज सत्यापन के लिए हुआ है जिसके क्रम में प्रति दिन 750 अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच व सत्यापन कार्य किया जाएगा। प्रत्येक दल को एक दिन में 25 अभ्यर्थियों का लक्ष्य दिया गया है। प्रथम दिन दिव्यांग अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन व पात्रता जांच होगी इसके बाद शेष अभ्यर्थियों की पात्रता जांच व दस्तावेज सत्यापन होगा।

सात चरण में होगा कार्यक्रम-

प्रथम चरण -11 से 14 मार्च

द्वितीय चरण-16 से 19 मार्च

तृतीय चरू- 23 से 25 मार्च

चतुर्थ चरण- 27 से 28 मार्च

पंचम चरण - 30 मार्च

छठवां चरण- 1 से 2 अप्रैल

सप्तम चरण- 6 से 11 अप्रैल व 13 व 15अप्रैल

अभ्यर्थियों के लिए जारी किए निर्देश

अभ्यर्थियों के लिए जारी किए गए निर्देशों के क्रम में दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को मूल आवेदन पत्र, विस्तृत आनलाइन आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र ( स्क्रूटनी फार्म) की दो प्रतियां स्वयं हस्ताक्षरित अपलोड किए शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक दस्तावेज , निवास व जाति प्रमाण पत्र ,शपथ पत्र, दो रंगीन पासपोर्ट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज के दो सेट को फाइल कवर में नत्थी करना है। समस्त आवश्यक दस्तावेज की मूल प्रतियां भी साथ मे लानी है। अन्य जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट को देखा जा सकता है।

विभिन्न समितियों का किया गठन

दस्तावेज सत्यापन व पात्रता जांच कार्य में दिशानिर्देश के लिए संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में चार सदस्यों की प्रबोधन समिति, तीन सदस्यों की मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में परिवेदना समिति, खेल समिति, प्राचार्य स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता में अनुशासन समिति, सामान्य व्यवस्था समिति, रजिस्ट्रेशन समिति व महिला व पुरुष हेल्प डेस्क का गठन किया गया है।

यह रहेगी प्रवेश की व्यवस्था

अभ्यर्थियों को समय पर पहुंच कर प्रवेश टोकन लेना होगा और बारी आने पर अंदर प्रवेश कर बायोमेट्रिक करवाते हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर दस्तावेज सत्यापन के पहले से तैयार टोकन प्राप्त कर आवंटित टेबल पर दस्तावेज सत्यापन के उपस्थित होना है।

संबंधित विभाग को करवाया अवगत

कार्यक्रम अनुसार 2000 से अधिक व्यक्तियों के आवागमन को देखते हुए यातायात तथा कानून व्यवस्था के लिए जिला पुलिस अधीक्षक चूरू, चल शौचालय व पीने के मीठे पानी के लिए आयुक्त नगर परिषद चूरू, बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए अधीक्षण अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम चूरू को पत्र मेल कर अवगत करवा दिया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Mar 2026 12:57 pm

Published on:

10 Mar 2026 12:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती : 11 मार्च से होंगे दस्तावेज सत्यापित, सात चरण में चलेगा कार्यक्रम

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Churu : बीत गया शैक्षिक सत्र, हो गई परीक्षा, फिर भी छात्राओं को नहीं मिली साइकिल

चूरू

Rajasthan News : चूरू स्टेडियम को मिली नई पहचान, सीएम भजनलाल ने इस 'बहादुर फौजी' का दिया नाम

चूरू

चूरू पुलिस की अनोखी पहल, शिकायत दर्ज करवाने के लिए अब थाने जानें की जरूरत नहीं

चूरू

Rajasthan : बीमा क्लेम की मांग को लेकर किसान 13 मार्च को चूरू में रोकेंगे रेल, करेंगे प्रदर्शन

चूरू

Churu : चप्पल उठाने गए व्यापारी का 5 लाख रुपए से भरा बैग बदमाश ने किया पार, घटना सीसीटीवी में हुई कैद

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.