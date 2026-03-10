Churu : बीत गया शैक्षिक सत्र, हो गई परीक्षा, फिर भी छात्राओं को नहीं मिली साइकिल

जानकारी अनुसार गत वर्ष स्थानीय ब्लॉक की साइकिलों के पार्ट्स राजकीय जाजोदिया उमा विद्यालय में पहुंचे थे जहां साइकलिंग तैयार होकर वितरित हुई थी लेकिन इस वर्ष जाजोदिया स्कूल में पहुंचने में देरी हुई है। इसलिए अब कहा नहीं जा सकता की साइकिल कब तक तैयार होगी और कब तक छात्रों को मिलेगी। हालांकि पार्ट्स को जोड़ने के लिए कामगारों की संख्या कम है जो 1 दिन में करीब 5 से 10 साइकिल ही तैयार कर पा रहे हैं ऐसे में जब एक कनोई बालिका स्कूल में ही 168 पात्र छात्रों को मिलनी है तब ऐसी बालिका स्कूलों की संख्या क्षेत्र में 50 से अधिक है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार तीन सदस्य असेंबलिंग वह गुणवत्ता की जांच कर ओके रिपोर्ट जब देगी, उसके बाद वितरण कार्य शुरू हो सकेगा।