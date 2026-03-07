चूरू पुलिस की अनोखी पहल, शिकायत दर्ज करवाने के लिए अब थाने जानें की जरूरत नहीं

चूरू. शहर के सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की कालिका टीम ने राजकॉप सिटीजन ऐप के पम्पलेट लगाए। टीम की हैड कांस्टेबल कौशल्या ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से नागरिकों को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए थानों तक जाने की जरूरत नहीं रहे। शहरवासी राजकॉप सिटीजन ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते है। उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं है। शहर के लोग ऐप डाउनलोड ही नहीं कर रहे है। ऐसे में कई बार संकट होने पर भी वे पुलिस की सहायता से वंचित रह जाते है।