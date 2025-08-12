राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश: सीधे खाता फ्रीज न करें… क्यों न नोटिस जारी कर पहले खाताधारक से पूछा जाए

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर अपराध से जुड़ी राशि आने की शिकायत पर बैंकों के खाते फ्रीज कर देने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कहा कि निर्दोष लोगों को बिना नोटिस दिए बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, ऐसे प्रकरणों की अदालतों में बाढ़ आ रही है। ऐसे में सीधे खाता फ्रीज करने के बजाय क्यों न खाताधारक को नोटिस जारी कर उसका पक्ष सुना जाए? कोर्ट ने वकीलों को पक्ष रखने के लिए आमंत्रण दिया, वहीं तेलंगाना पुलिस व बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जवाब मांगा। अब 18 अगस्त को सुनवाई होगी।