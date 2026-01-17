Bharatmala Project: राजस्थान में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर आई बड़ी खबर, भूमि अवाप्ति जल्द

एआई तस्वीर
पाली। जिले की पाली और रोहट तहसील में जयपुर-किशनगढ़-अजमेर-जोधपुर-अमृतसर-जामनगर कॉरिडोर (भारतमाला प्रोजेक्ट) के साथ इंटरचेंज कनेक्टिविटी के लिए भूमि अवाप्त की जा रही है। इसके लिए पाली और रोहट उपखण्ड की कुल 1321.62714 हेक्टेयर भूमि अवाप्त की जाएगी।
इसमें पाली उपखण्ड क्षेत्र की 269.70384 हेक्टेयर तथा रोहट की 1051.9233 हेक्टेयर भूमि शामिल है। यह भूमि रोहट के 899 और पाली के 293 खसरे हैं। यह कॉरिडोर किशनगढ़, अजमेर होकर पाली और रोहट की तरफ आ रहा है, लेकिन इसमें सोजत और रायपुर क्षेत्र के गांवों से भूमि अवाप्ति का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।
इस कॉरिडोर में पाली उपखण्ड के 8 गांवों की भूमि अवाप्त की जा सकती है। इनमें भालेलाव गांव के 53 खसरे, भांबोलाई के 16, खेतावास के 72, सांपा के 19, उतवण के 36, पाली के 12, निम्बाड़ा के 34 तथा बागड़िया गांव के 51 खसरे शामिल हैं।
रोहट और पाली में आपत्तियों की सुनवाई के बाद 3डी की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अजमेर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हरिसिंह ने बताया कि आपत्तियों की सुनवाई के बाद 3डी की कार्रवाई होगी। इसके तहत जिन लोगों के नाम का मुआवजा बन रहा है, उनकी सूची तैयार की जा रही है। उसके बाद 3डी की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अवार्ड राशि तय करने के बाद अवाप्त भूमि का मुआवजा दिया जाएगा।
पाली में अलग-अलग गांवों के लिए आपत्तियों की सुनवाई पंचायत समिति सभागार में 11 फरवरी से की जाएगी। भालेलाव और निम्बाड़ा गांव के लिए सुनवाई 11 फरवरी, खेतावास, सांपा और उतवण के लिए 12 फरवरी, तथा पाली, भांबोलाई और बागड़िया के लिए 13 फरवरी को होगी।
पाली से होकर जयपुर-किशनगढ़-अजमेर-जोधपुर-अमृतसर-जामनगर कॉरिडोर के साथ इंटरचेंज कनेक्टिविटी के लिए भूमि अवाप्ति के लिए आपत्तियां मांगी गई हैं। इनकी सुनवाई फरवरी में की जाएगी।
