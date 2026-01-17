17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Bharatmala Project: राजस्थान में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर आई बड़ी खबर, भूमि अवाप्ति जल्द

भारतमाला में लेंगे पाली तहसील की 269 व रोहट की 1051 हेक्टेयर भूमि, पाली में 11 फरवरी से पंचायत समिति में होगी अलग-अलग गांवों की सुनवाई।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Rakesh Mishra

Jan 17, 2026

Bharatmala Project, Bharatmala Project in Pali, Bharatmala Project in Jodhpur, Bharatmala Project in Jaipur, Bharatmala Project in Kishangarh, Bharatmala Project in Ajmer, Pali News, Rajasthan News, भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट इन पाली, भारतमाला प्रोजेक्ट इन जोधपुर, भारतमाला प्रोजेक्ट इन जयपुर, भारतमाला प्रोजेक्ट इन किशनगढ़, भारतमाला प्रोजेक्ट इन अजमेर, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज

एआई तस्वीर

पाली। जिले की पाली और रोहट तहसील में जयपुर-किशनगढ़-अजमेर-जोधपुर-अमृतसर-जामनगर कॉरिडोर (भारतमाला प्रोजेक्ट) के साथ इंटरचेंज कनेक्टिविटी के लिए भूमि अवाप्त की जा रही है। इसके लिए पाली और रोहट उपखण्ड की कुल 1321.62714 हेक्टेयर भूमि अवाप्त की जाएगी।

इसमें पाली उपखण्ड क्षेत्र की 269.70384 हेक्टेयर तथा रोहट की 1051.9233 हेक्टेयर भूमि शामिल है। यह भूमि रोहट के 899 और पाली के 293 खसरे हैं। यह कॉरिडोर किशनगढ़, अजमेर होकर पाली और रोहट की तरफ आ रहा है, लेकिन इसमें सोजत और रायपुर क्षेत्र के गांवों से भूमि अवाप्ति का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

पाली उपखण्ड के ये गांव शामिल

इस कॉरिडोर में पाली उपखण्ड के 8 गांवों की भूमि अवाप्त की जा सकती है। इनमें भालेलाव गांव के 53 खसरे, भांबोलाई के 16, खेतावास के 72, सांपा के 19, उतवण के 36, पाली के 12, निम्बाड़ा के 34 तथा बागड़िया गांव के 51 खसरे शामिल हैं।

आपत्तियों की सुनवाई के बाद होगी 3डी कार्रवाई

रोहट और पाली में आपत्तियों की सुनवाई के बाद 3डी की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अजमेर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हरिसिंह ने बताया कि आपत्तियों की सुनवाई के बाद 3डी की कार्रवाई होगी। इसके तहत जिन लोगों के नाम का मुआवजा बन रहा है, उनकी सूची तैयार की जा रही है। उसके बाद 3डी की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अवार्ड राशि तय करने के बाद अवाप्त भूमि का मुआवजा दिया जाएगा।

पाली में इन तिथियों पर होगी सुनवाई

पाली में अलग-अलग गांवों के लिए आपत्तियों की सुनवाई पंचायत समिति सभागार में 11 फरवरी से की जाएगी। भालेलाव और निम्बाड़ा गांव के लिए सुनवाई 11 फरवरी, खेतावास, सांपा और उतवण के लिए 12 फरवरी, तथा पाली, भांबोलाई और बागड़िया के लिए 13 फरवरी को होगी।

इनका कहना है

पाली से होकर जयपुर-किशनगढ़-अजमेर-जोधपुर-अमृतसर-जामनगर कॉरिडोर के साथ इंटरचेंज कनेक्टिविटी के लिए भूमि अवाप्ति के लिए आपत्तियां मांगी गई हैं। इनकी सुनवाई फरवरी में की जाएगी।

  • विमलेन्द्र राणावत, उपखण्ड अधिकारी, पाली

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan Roadways: बीकानेर को 5 नई रोडवेज बसों की सौगात, जयपुर-जोधपुर-दिल्ली का सफर होगा सुहाना
बीकानेर
Rajasthan Roadways, Rajasthan Roadways News, Rajasthan Roadways Latest News, Rajasthan Roadways Update News, Bikaner Roadways, Bikaner Roadways Update News, New Roadways Buses, New Roadways Buses in Bikaner, Bikaner News, Rajasthan News, राजस्थान रोडवेज, राजस्थान रोडवेज न्यूज, राजस्थान रोडवेज लेटेस्ट न्यूज, राजस्थान रोडवेज अपडेट न्यूज, बीकानेर रोडवेज, बीकानेर रोडवेज अपडेट न्यूज, नई रोडवेज बसें, बीकानेर में नई रोडवेज बसें, बीकानेर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 03:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Bharatmala Project: राजस्थान में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर आई बड़ी खबर, भूमि अवाप्ति जल्द

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रिश्तों का कत्ल; बहनोई ने की साले की चाकू मारकर हत्या, खुद लेकर पहुंचा अस्पताल

पाली

शहादत को सलाम: गोलियां लगने के बाद भी 3 आतंकियों को किया था ढेर, साथियों की बचाई थी जान, जानें शहीद भंवर सिंह की दास्तां

martyr Bhawar Singh Rathore
पाली

Pali: खुशियां मातम में बदलीं, माता-पिता गलियों में मासूम तमन्ना को तलाशते रहे, घर में ही मिली बेटी की लाश

girl death, girl death in pali, death due to drowning, girl death due to drowning, pali news, rajasthan news, बच्ची की मौत, पाली में बच्ची की मौत, डूबने से मौत, डूबने से बच्ची की मौत, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज
पाली

Pali News: मकर संक्रांति की खुशियां मातम में बदली, पतंग उड़ाते समय करंट से किशोर की मौत

पाली

Pali Crime: पाली में शिकारियों की क्रूरता, गर्भवती ऊंटनी को गोली मारी, पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत

camel, killing of camel, killing of camel in Pali, killing of camel in Rajasthan, killing of pregnant camel, killing of pregnant camel in Pali, Pali News, Rajasthan, ऊंटनी, ऊंटनी की हत्या, पाली में ऊंटनी की हत्या, राजस्थान में ऊंटनी की हत्या, गर्भवर्ती ऊंटनी की हत्या, गर्भवती ऊंटनी की हत्या इन पाली, पाली न्यूज, राजस्थान
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.