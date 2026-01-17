Bharatmala Project: राजस्थान में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर आई बड़ी खबर, भूमि अवाप्ति जल्द

रोहट और पाली में आपत्तियों की सुनवाई के बाद 3डी की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अजमेर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हरिसिंह ने बताया कि आपत्तियों की सुनवाई के बाद 3डी की कार्रवाई होगी। इसके तहत जिन लोगों के नाम का मुआवजा बन रहा है, उनकी सूची तैयार की जा रही है। उसके बाद 3डी की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अवार्ड राशि तय करने के बाद अवाप्त भूमि का मुआवजा दिया जाएगा।