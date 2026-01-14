14 जनवरी 2026,

बीकानेर

Rajasthan Roadways: बीकानेर को 5 नई रोडवेज बसों की सौगात, जयपुर-जोधपुर-दिल्ली का सफर होगा सुहाना

बीकानेर आगार को पांच नई बसें मिलने से राजस्थान रोडवेज के बेड़े में बढ़ोतरी हुई है। नई बसों के जुड़ने से लंबी दूरी के मार्गों पर सेवाओं में सुधार और यात्रियों को बेहतर विकल्प मिलने की उम्मीद है।

बीकानेर

image

Rakesh Mishra

Jan 14, 2026

फाइल फोटो- पत्रिका

बीकानेर। राजस्थान रोडवेज धीरे-धीरे अपने पुराने गौरव की ओर लौटती नजर आ रही है। इसी क्रम में बीकानेर आगार को पांच नई बसों की सौगात मिली है। नई बसों के जुड़ने से रोडवेज बेड़े में इजाफा हुआ है और अब यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। रोडवेज सूत्रों के अनुसार इन बसों को आगामी सप्ताह से लंबी दूरी के रूटों पर संचालित किया जाएगा, जिससे बीकानेर से जयपुर, जोधपुर, दिल्ली सहित अन्य प्रमुख शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा।

आधुनिक सुविधाओं से युक्त

नई बसें आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं, जिनमें आरामदायक सीटें, बेहतर सस्पेंशन और सुरक्षित यात्रा व्यवस्था शामिल है। लंबे समय से बसों की कमी से जूझ रहे बीकानेर आगार को इन बसों के मिलने से उसके संचालन में भी सुधार आएगा। यात्रियों ने भी नई बसों के आगमन पर संतोष जताया है। रोडवेज प्रबंधन का कहना है कि भविष्य में और बसें मिलने से सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

20 नई बसें आएंगी जल्द

राजस्थान रोडवेज बेड़े में 445 नई थ्री-बाई-टू बसें शामिल की जाएंगी। इन बसों को अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) आधार पर लिया जाएगा, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीकानेर आगार को 20 बसें मिलेंगी। नई बसें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगी और लंबी दूरी के साथ-साथ प्रमुख मार्गों पर चलाई जाएंगी। इससे यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे और यात्रा अधिक आरामदायक हो सकेगी। लंबे समय से बसों की कमी से जूझ रही रोडवेज को इससे बड़ा संबल मिलने की उम्मीद है।

पांच बसें मिलीं, जल्द रूट पर लगाएंगे

बीकानेर आगार की मुख्य प्रबंधक इन्द्रा गोदारा का कहना है कि पांच नई बसें मिली हैं। थ्री-बाई-टू बसों के शामिल होने से न केवल बस सेवाओं की आवृत्ति बढ़ेगी, बल्कि समयबद्ध संचालन भी संभव हो सकेगा। इससे उन मार्गों पर भी सेवाएं शुरू की जा सकेंगी, जहां अभी निजी बसों का दबदबा है। नई बसें मिलने से बंद पड़े रूटों पर फिर से बस संचालन शुरू होगा।

Rajasthan Roadways: बीकानेर को 5 नई रोडवेज बसों की सौगात, जयपुर-जोधपुर-दिल्ली का सफर होगा सुहाना

