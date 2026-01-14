Rajasthan Roadways: बीकानेर को 5 नई रोडवेज बसों की सौगात, जयपुर-जोधपुर-दिल्ली का सफर होगा सुहाना

बीकानेर। राजस्थान रोडवेज धीरे-धीरे अपने पुराने गौरव की ओर लौटती नजर आ रही है। इसी क्रम में बीकानेर आगार को पांच नई बसों की सौगात मिली है। नई बसों के जुड़ने से रोडवेज बेड़े में इजाफा हुआ है और अब यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। रोडवेज सूत्रों के अनुसार इन बसों को आगामी सप्ताह से लंबी दूरी के रूटों पर संचालित किया जाएगा, जिससे बीकानेर से जयपुर, जोधपुर, दिल्ली सहित अन्य प्रमुख शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा।