Karauli Crime: होटल के एक कमरे में 3 लड़कियों के साथ थे दो पुरुष, पुलिस के पहुंचते ही मच गया हड़कंप

पुलिस उपाधीक्षक मुनेश कुमार ने बताया कि रेलवे स्टेशन क्षेत्र की कुछ होटलों में अनैतिक देह व्यापार होने की सूचना मिल रही थी। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि वर्ष 2023 में बजरिया क्षेत्र की एक होटल में पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी। ऐसे में पुख्ता जानकारी मिलने पर एक डमी ग्राहक भेजकर कार्रवाई की योजना बनाई गई। इसके बाद पुलिस ने करीब सात होटलों पर एक साथ छापेमारी की।