Karauli Crime: होटल के एक कमरे में 3 लड़कियों के साथ थे दो पुरुष, पुलिस के पहुंचते ही मच गया हड़कंप

पुलिस की गिरफ्त में होटल से दबोचे महिला-पुरुष। फोटो- पत्रिका
हिण्डौनसिटी। जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में नई मंडी थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र की होटलों में दबिश दी। इस दौरान एक होटल में छापामारी कर पुलिस ने होटल संचालक सहित देह व्यापार में संलिप्त तीन लड़कियों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों के विरुद्ध पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है।
पुलिस उपाधीक्षक मुनेश कुमार ने बताया कि रेलवे स्टेशन क्षेत्र की कुछ होटलों में अनैतिक देह व्यापार होने की सूचना मिल रही थी। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि वर्ष 2023 में बजरिया क्षेत्र की एक होटल में पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी। ऐसे में पुख्ता जानकारी मिलने पर एक डमी ग्राहक भेजकर कार्रवाई की योजना बनाई गई। इसके बाद पुलिस ने करीब सात होटलों पर एक साथ छापेमारी की।
रेलवे स्टेशन गेट के सामने स्थित एक होटल पर की गई कार्रवाई में संचालक सहित कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक कमरे में तीन लड़कियां और दो पुरुष मिले। जांच में पाया गया कि होटल संचालक अजय शर्मा अन्य महिलाओं के सहयोग से होटल की आड़ में देह व्यापार करवा रहा था। पुलिस ने मौके से तीन लड़कियों, एक पुरुष और होटल मालिक अजय शर्मा को गिरफ्तार किया।
यह वीडियो भी देखें
डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में होटल संचालक के अलावा बालघाट थाना क्षेत्र का अर्जुन शामिल है। एक लड़की सदर थाना क्षेत्र की है जबकि अन्य दो लड़कियां दौसा और भरतपुर जिले से हैं। इनके खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण का अनुसंधान थानाधिकारी नरेश पोसपाल को सौंपा गया है। पुलिस टीम में नई मंडी थाना के अलावा महावीरजी थाना पुलिस भी शामिल रही।
राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl
बड़ी खबरेंView All
करौली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग