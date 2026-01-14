Jaisalmer: जैसलमेर में नाबालिग लड़की को भगाया, पंचायत में नहीं पहुंचे पिता, गुस्साए लोगों ने आरोपी का घर फूंका

मामले की जांच करती पुलिस। फोटो- पत्रिका
जैसलमेर। रामदेवरा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में गांव में तनाव बढ़ गया। लोगों ने आरोपित युवक के घर में आग लगा दी और तोड़फोड़ भी की। घटना के समय परिवार खेत पर होने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन घर में रखा अनाज और सामान जलकर राख हो गया।
जानकारी के अनुसार करीब एक महीने पहले गांव के 22 वर्षीय युवक पर पड़ोस की नाबालिग लड़की को भगाने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। लड़की घटना वाले दिन देर शाम घर लौट आई थी।
गांव में इस मामले को लेकर समझौते की पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन युवक के पिता बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे नाराज होकर लड़की के परिवार और समाज के करीब 20-25 लोग युवक के घर जा पहुंचे और अंदर घुसकर आग लगा दी। पानी का टांका और अन्य हिस्सों को भी तोड़ दिया गया।
परिवार ने बताया कि घर में रखा करीब 10 क्विंटल बाजरा समेत घरेलू सामान जल गया। बुधवार को युवक के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थानाधिकारी खेताराम के अनुसार लड़की के परिजनों ने 18 दिसंबर को पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाया था। युवक तीन दिन फरार रहने के बाद पकड़ा गया था। आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में नामजद जांच जारी है। इधर, युवक के समाज और पक्ष के लोगों ने पोकरण पहुंचकर एएसपी प्रवीण कुमार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हमलावरों पर कार्रवाई और नुकसान की भरपाई की मांग की है।
