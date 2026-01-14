Jaisalmer: जैसलमेर में नाबालिग लड़की को भगाया, पंचायत में नहीं पहुंचे पिता, गुस्साए लोगों ने आरोपी का घर फूंका

परिवार ने बताया कि घर में रखा करीब 10 क्विंटल बाजरा समेत घरेलू सामान जल गया। बुधवार को युवक के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थानाधिकारी खेताराम के अनुसार लड़की के परिजनों ने 18 दिसंबर को पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाया था। युवक तीन दिन फरार रहने के बाद पकड़ा गया था। आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में नामजद जांच जारी है। इधर, युवक के समाज और पक्ष के लोगों ने पोकरण पहुंचकर एएसपी प्रवीण कुमार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हमलावरों पर कार्रवाई और नुकसान की भरपाई की मांग की है।