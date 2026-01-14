14 जनवरी 2026,

बुधवार

जैसलमेर

Jaisalmer: जैसलमेर में नाबालिग लड़की को भगाया, पंचायत में नहीं पहुंचे पिता, गुस्साए लोगों ने आरोपी का घर फूंका

नाबालिग लड़की को भगाने के विवाद ने जैसलमेर के एक गांव में तनाव बढ़ा दिया। समझौता बैठक नहीं होने से नाराज एक समूह ने युवक के घर में आग लगा दी।

जैसलमेर

image

Rakesh Mishra

Jan 14, 2026

Minor girl, minor girl abducted, minor girl abducted in Jaisalmer, house set on fire, Jaisalmer crime news, Rajasthan crime news, नाबालिग लड़की, नाबालिग लड़की को भगाया, जैसलमेर में नाबालिग लड़की को भगाया, घर में आग लगाई, जैसलमेर क्राइम न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज

मामले की जांच करती पुलिस। फोटो- पत्रिका

जैसलमेर। रामदेवरा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में गांव में तनाव बढ़ गया। लोगों ने आरोपित युवक के घर में आग लगा दी और तोड़फोड़ भी की। घटना के समय परिवार खेत पर होने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन घर में रखा अनाज और सामान जलकर राख हो गया।

पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

जानकारी के अनुसार करीब एक महीने पहले गांव के 22 वर्षीय युवक पर पड़ोस की नाबालिग लड़की को भगाने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। लड़की घटना वाले दिन देर शाम घर लौट आई थी।

गांव में इस मामले को लेकर समझौते की पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन युवक के पिता बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे नाराज होकर लड़की के परिवार और समाज के करीब 20-25 लोग युवक के घर जा पहुंचे और अंदर घुसकर आग लगा दी। पानी का टांका और अन्य हिस्सों को भी तोड़ दिया गया।

थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई

परिवार ने बताया कि घर में रखा करीब 10 क्विंटल बाजरा समेत घरेलू सामान जल गया। बुधवार को युवक के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थानाधिकारी खेताराम के अनुसार लड़की के परिजनों ने 18 दिसंबर को पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाया था। युवक तीन दिन फरार रहने के बाद पकड़ा गया था। आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में नामजद जांच जारी है। इधर, युवक के समाज और पक्ष के लोगों ने पोकरण पहुंचकर एएसपी प्रवीण कुमार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हमलावरों पर कार्रवाई और नुकसान की भरपाई की मांग की है।

ये भी पढ़ें

Sachin Pilot: राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले- डर रही भजनलाल सरकार
जोधपुर
Sachin Pilot, Sachin Pilot in Jodhpur, Sachin Pilot Jodhpur visit, Panchayat elections, Panchayat elections in Rajasthan, civic elections, civic elections in Rajasthan, Jodhpur news, Rajasthan news, सचिन पायलट, सचिन पायलट इन जोधपुर, सचिन पायलट जोधपुर विजिट, पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव इन राजस्थान, निकाय चुनाव, निकाय चुनाव इन राजस्थान, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

Updated on:

14 Jan 2026 06:46 pm

Published on:

14 Jan 2026 06:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer: जैसलमेर में नाबालिग लड़की को भगाया, पंचायत में नहीं पहुंचे पिता, गुस्साए लोगों ने आरोपी का घर फूंका

