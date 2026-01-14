Sachin Pilot: राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले- डर रही भजनलाल सरकार

बुधवार को जोधपुर पहुंचे पायलट ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य में प्रशासनिक निर्णयों में भी राजनीति की झलक दिख रही है। वे जोधपुर से सड़क मार्ग से बाड़मेर रवाना हुए। बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में हो रहे बदलाव पर पायलट ने कहा कि यह कदम प्रशासनिक जरूरत से ज्यादा राजनीतिक हित साधने वाला लगता है। उन्होंने कहा कि सीमाओं में तोड़फोड़ बिना जनता की राय लिए की जा रही है। हमारे वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं।