Rohit Godara: गैंगस्टर रोहित गोदारा ने किशनगढ़ के व्यापारी से मांगी फिरौती! 20 करोड़ रुपए दे दो, वरना…

12 जनवरी की शाम करीब 5 बजे पीड़ित व्यापारी सतीश अग्रवाल के फोन पर एक विदेशी नंबर से कॉल आया। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, सामने से आवाज आई कि रोहित गोदारा बोल रहा हूं और तुरंत कॉल काट दी गई। कुछ समय बाद दोबारा कॉल आई। इस बार धमकी देने वाले ने साफ-साफ कहा कि 20 करोड़ रुपए दे दो, वरना तुम्हारी जिंदगी की उलटी गिनती शुरू हो जाएगी। उसने व्यापारी को डराने के लिए घर के बाहर बंकर बनवाने और गार्ड रखने की सलाह भी दी।